Dusná atmosféra panuje v United. Nahnevaný Garnacho po vystriedaní zamieril rovno do šatne

Bola to reakcia na vylúčenie Patricka Dorgua, ktorý putoval predčasne pod sprchy po faule.

Amorim sa rozhodol poslať na ihrisko obrancu Noussaira Mazraouiho, kým Garnacho hraciu plochu opustil. A to ho poriadne nahnevalo. Nešiel na lavičku k ďalším náhradníkom, no zamieril priamo do šatne.