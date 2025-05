Alonso mieri do Realu ešte pred MS klubov. Leverkusen mu zostane v srdci navždy

Vo funkcii nahradí Carla Ancelottiho, ktorého odchod by mal klub potvrdiť v blízkych dňoch. V pondelok o tom informovali španielske noviny Marca.

Bývalý stredopoliar Xabi Alonso, ktorý hral za Real v rokoch 2009 až 2014, údajne podpíše zmluvu s platnosťou od 1. júna 2025 do 30. júna 2028.

„Pre mňa je to koniec super éry v mojom živote a chcem si ju užiť. Bol som plný emócií a tento klub zostane navždy v mojom srdci,“ uviedol Alonso podľa AFP.

Už istý vicemajster sa po polhodine hry ujal vedenia zásluhou Jeremiea Frimponga, ale Dortmund dvoma gólmi v priebehu desiatich minút pred prestávkou otočil skóre. V druhom polčase sa Borussia presadila ešte dvakrát a už doviedla duel do víťazného konca.

„Farmaceuti" síce prehrali s Borussiou Dortmund 2:4, no po stretnutí sa všetky pohľady upierali na domáceho kouča. Podľa Alonsa zostane tento klub navždy v jeho srdci. Zároveň priznal, že čoskoro sa verejnosť dozvie aj o ďalších krokoch.

Do Madridu sa vráti po úspešnom trénerskom pôsobení v Leverkusene, s ktorým získal v roku 2024 bundesligový titul i viacero ďalších úspechov.

Opakovane sa vyhýbal otázkam o svojej budúcnosti: „Uvidíme v budúcnosti. Nebude to trvať príliš dlho, ale musíme počkať. Teraz ide o náš klub, našich hráčov.“

Alonso vlani získal s Leverkusenom bundesligový titul a narušil hegemóniu Bayernu Mníchov. Jeho tím sa zapísal do histórie ako jediný, ktorý odohral bundesligovú sezónu bez prehry. V tomto ročníku sa mu však nepodarilo nadviazať na tieto výkony a skončil za Bavormi.

„Spomínam na to, ako na jedno z najkrajších období môjho života,“ povedal. Minulý rok postúpil so svojimi zverencami aj do finále Európskej ligy, v ktorom však „farmaceuti" neuspeli s Atalantou Bergamo. Taliansky klub vtedy ukončil Leverkusenu rekordnú 51-zápasovú šnúru bez prehry vo všetkých súťažiach.