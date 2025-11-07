Švédsky útočník opäť trénuje s Liverpoolom. Úradujúci anglický majster ho angažoval za rekordnú sumu

LIVERPOOL. Švédsky futbalista Alexander Isak sa v piatok vrátil do tréningového procesu Liverpoolu, ktorý čaká cez víkend derby s Manchestrom City.
Dvadsaťšesťročný útočník si cez leto vynútil prestup z Newcastlu a na Anfield Road prišiel za rekordných 145 miliónov eur.
V novom pôsobisku sa mu však zatiaľ veľmi nedarí.
Nastúpil na osem duelov vo všetkých súťažiach, no jediný gól strelil len v pohárovom súboji s druholigovým Southamptonom.
Koncom októbra sa navyše zranil v zápase Ligy majstrov s Frankfurtom.
„Dnes bude po troch týždňoch prvýkrát trénovať opäť s tímom. Viem, že pred troma týždňami som povedal, že už musí ukázať, čo v ňom je, no keďže ďalšie tri týždne strávil iba rehabilitáciou, nie je na rovnakej úrovni, ako bol vtedy.
Takže teraz musím opäť zdôrazniť - dajme mu ešte čas,“ uviedol tréner Arne Slot.