Alexander Isak.
Alexander Isak. (Autor: TASR/AP)
7. nov 2025 o 12:33
V novom pôsobisku sa mu však zatiaľ veľmi nedarí.

LIVERPOOL. Švédsky futbalista Alexander Isak sa v piatok vrátil do tréningového procesu Liverpoolu, ktorý čaká cez víkend derby s Manchestrom City.

Dvadsaťšesťročný útočník si cez leto vynútil prestup z Newcastlu a na Anfield Road prišiel za rekordných 145 miliónov eur.

Nastúpil na osem duelov vo všetkých súťažiach, no jediný gól strelil len v pohárovom súboji s druholigovým Southamptonom.

Koncom októbra sa navyše zranil v zápase Ligy majstrov s Frankfurtom.

„Dnes bude po troch týždňoch prvýkrát trénovať opäť s tímom. Viem, že pred troma týždňami som povedal, že už musí ukázať, čo v ňom je, no keďže ďalšie tri týždne strávil iba rehabilitáciou, nie je na rovnakej úrovni, ako bol vtedy.

Takže teraz musím opäť zdôrazniť - dajme mu ešte čas,“ uviedol tréner Arne Slot.

    Švédsky útočník opäť trénuje s Liverpoolom. Úradujúci anglický majster ho angažoval za rekordnú sumu
    dnes 12:33
