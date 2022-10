VIDEO: Zahodili nemožné! Hráči Atlética zbabrali penaltu, v LM končia v skupine

MADRID. Futbalisti Atlética Madrid už s istotou nepostúpia zo skupiny Ligy majstrov do vyraďovacej fázy. Šancu stratili nevídaným spôsobom.

V nadstavenom čase zápasu s Bayerom Leverkusen (2:2) dostali k dispozícii pokutový kop.

Ak by ho premenili, pripísali by si víťazstvo a v tabuľke by mali sedem bodov. Pred posledným kolom by mali stále teoretickú šancu na postup.