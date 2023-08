Rubialesa si nezastal ani Čeferin: Nevhodné, zatienilo to španielsky úspech

"Som právnik a jeden z viceprezidentov FIFA. Jeho prípad je teraz v rukách disciplinárneho orgánu, takže akýkoľvek komentár z mojej strany by mohol pôsobiť ako tlak," uviedol Čeferin.

Päťdesiatpäťročný Slovinec povedal, že je smutný z toho, že aféra s bozkom zatienila španielsky úspech na šampionáte.

"Niektoré veci by sme mali zmeniť, je treba urobiť viac. Samozrejme, že to, čo Rubiales urobil, bolo nevhodné. Všetci to vieme. Dúfam, že si je toho vedomý.

To zatiaľ stačí, pretože rozhodne disciplinárna komisia," citovala Čeferina agentúra DPA. Na otázku, či UEFA suspenduje Rubialesa z postu jej viceprezidenta, odvetil: "Už ho suspendovali zo všetkých funkcií, nie je potrebné to robiť dvakrát."