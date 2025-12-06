Naturalizovaný Slovák v Japonsku získal titul. Jeho tím neprehral od augusta

6. dec 2025 o 11:52
Napriek titulu zrejme klub opustí.

Futbalisti tímu Kašima Antlers sa stali víťazmi japonskej najvyššej súťaže. Z majstrovského titulu sa tak môže tešiť aj slovenský reprezentačný útočník Aleksandar Čavrič.

Prvenstvo si Kašima zaistila až v sobotňajšom záverečnom 38. kole, v ktorom zvíťazila nad tímom Jokohama F-Marinos 2:1.

V konečnej tabuľke mala náskok jediného bodu pred Kašiwou Reysol. Antlers získali prvý titul od roku 2016, na konte ich majú celkovo deväť a sú historicky najúspešnejším tímom J-League.

V súťaži sa takmer celú sezónu pohybovali na prvej pozícii, no Kašiwa mala mohutný finiš. Neprehrala od augusta a sezónu ukončila šiestimi víťazstvami.

Tridsaťjedenročný Čavrič k majstrovskému titulu prispel tromi gólmi. V záverečných dvoch dueloch už nebol na súpiske a kontrakt mu v klube na konci decembra vyprší.

