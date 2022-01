Odmietol Anglicko? V USA je Slovák trieda, má status a privilégiá

Keď ho z Košíc zvábil Manchester City, mal iba trinásť. "V klube vraveli, že nikdy predtým nezobrali do akadémie mladšieho hráča," vyhlásil pre SME ešte v roku 2009 Rusnákov otec Albert.

Citizens sa o chlapca postarali. Pridelil mu byt, Rusnákovi seniorovi našiel prácu. Mladík patril medzi najväčšie nádeje City, zahral si juniorskú Ligu majstrov.

Štýlom hry ho v žiackom veku prirovnávali k Čechovi Tomášovi Rosickému.

"Verím, že dostanem šancu v prvom tíme. Manchester City je klub môjho srdca," vravel v minulosti Rusnák.

Nastúpil proti Chelsea

Ofenzívny stredopoliar patril tiež medzi opory rezervného tímu City, za áčko si zahral v roku 2013 počas turné po USA v zápase proti Chelsea. Nešlo však o súťažný zápas.

"Bol to správny krok. Šesť či sedem rokov v akadémii City mi dalo veľmi veľa. A to aj napriek tomu, že som sa neprepracoval do prvého tímu.

Získal som však základy a adaptoval som sa na anglický futbal, čo je pre mňa teraz veľkým plusom," tvrdil pred niekoľkými rokmi dnes už 27-ročný Rusnák.