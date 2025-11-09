VIDEO: Šialený zápas s Rusnákom v hlavnej úlohe. Slovák dvakrát skóroval, no Seattle vypadol

Albert Rusnák.
Albert Rusnák. (Autor: SITA/AP)
9. nov 2025 o 11:26
Prvý gól dal už v 5. minúte, druhý pridal v záverečnom rozstrele.

MINNESOTA. Futbalisti Minnesota United zvládli dramatický zápas osemfinále play-off MLS, keď zdolali Seattle Sounders 4:3 po penaltovom rozstrele.

V drese hostí nastúpil slovenský stredopoliar Albert Rusnák, ktorý už v 5. minúte otváral skóre zápasu.

Priebeh stretnutia však favorizoval skôr domácich, ktorí skóre v druhom polčase otočili. A to napriek tomu, že hrali od 41. minúty s desiatimi hráčmi, červenú kartu videl Joseph Rosales.

Seattle bol na pokraji vypadnutie, no v 88. minúte presadil Jordan Morris, ktorý vyrovnal stav na 3:3. Do útočnej akcie sa zapojil opäť aj Rusnák.

O postupujúcom tak museli rozhodnúť až pokutové kopy. Slovák kopal hneď prvú penaltu hostí, dokázal prekonať domáceho brankára. Rusnák skoro musel ísť k lopte opäť, pretože sa kopalo až 10 sérií. V poslednej však zlyhal hosťujúci Andrew Thomas.

VIDEO: Zostrih zápasu Minnesota - Seattle

Seattle tak ukončil sezónu už v osemfinále play-off. Minnesota na štvrťfinálového súpera ešte čaká.

Pavúk play-off MLS

MLS

    VIDEO: Šialený zápas s Rusnákom v hlavnej úlohe. Slovák dvakrát skóroval, no Seattle vypadol
    dnes 11:26
    dnes 11:26
