VIDEO: Šialený zápas s Rusnákom v hlavnej úlohe. Slovák dvakrát skóroval, no Seattle vypadol

MINNESOTA. Futbalisti Minnesota United zvládli dramatický zápas osemfinále play-off MLS, keď zdolali Seattle Sounders 4:3 po penaltovom rozstrele.
V drese hostí nastúpil slovenský stredopoliar Albert Rusnák, ktorý už v 5. minúte otváral skóre zápasu.
Priebeh stretnutia však favorizoval skôr domácich, ktorí skóre v druhom polčase otočili. A to napriek tomu, že hrali od 41. minúty s desiatimi hráčmi, červenú kartu videl Joseph Rosales.
Seattle bol na pokraji vypadnutie, no v 88. minúte presadil Jordan Morris, ktorý vyrovnal stav na 3:3. Do útočnej akcie sa zapojil opäť aj Rusnák.
O postupujúcom tak museli rozhodnúť až pokutové kopy. Slovák kopal hneď prvú penaltu hostí, dokázal prekonať domáceho brankára. Rusnák skoro musel ísť k lopte opäť, pretože sa kopalo až 10 sérií. V poslednej však zlyhal hosťujúci Andrew Thomas.
Seattle tak ukončil sezónu už v osemfinále play-off. Minnesota na štvrťfinálového súpera ešte čaká.