VIDEO: Rusnák najprv asistoval, o minútu neskôr strelil aj gól. Vyslúžil si ocenenie hráča zápasu

Albert Rusnák oslavuje gól.
Albert Rusnák oslavuje gól. (Autor: Instagram - Seattle Sounders)
Sportnet|28. sep 2025 o 07:38
ShareTweet0

Slovenský stredopoliar je najproduktívnejším hráčom svojho tímu.

SEATTLE. Slovenský futbalista Albert Rusnák pomohol v zámorskej MLS gólom a asistenciou k remíze Seattlu Sounders s Vancouver Whitecaps 2:2.

Tím slovenského stredopoliara si tak pripísal cenný bod proti druhému celku Západnej konferencie, v ktorej je Seattle na 5. priečke a bojuje o účasť v play-off.

Rusnák nastúpil v základnej zostave a po inkasovanom góle v 52. minúte od Briana Whitea poslal o dve minúty presný center z rohového kopu na hlavu Jacksona Ragena.

Už o minútu neskôr bol opäť pri zrode ďalšej akcie Seattlu, ktorú po odrazenej lopte aj sám zblízka zakončil.

Vedenie Seattlu trvalo len do 69. minúty, keď na konečných 2:2 vyrovnal Mathias Laborda.

VIDEO: Zostrih zápasu Seattle - Vancouver

Slovenský stredopoliar si pripísal už jedenásty gól a ôsmu asistenciu v tohtoročnej sezóne a je najproduktívnejším hráčom svojho tímu.

Za výkon proti Vancouveru bol dokonca ocenený ako hráč zápasu.

Tabuľka MLS - Západná konferencia

MLS

    Albert Rusnák oslavuje gól.
    Albert Rusnák oslavuje gól.
    VIDEO: Rusnák najprv asistoval, o minútu neskôr strelil aj gól. Vyslúžil si ocenenie hráča zápasu
    dnes 07:38
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»MLS»VIDEO: Rusnák najprv asistoval, o minútu neskôr strelil aj gól. Vyslúžil si ocenenie hráča zápasu