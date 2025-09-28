VIDEO: Rusnák najprv asistoval, o minútu neskôr strelil aj gól. Vyslúžil si ocenenie hráča zápasu

SEATTLE. Slovenský futbalista Albert Rusnák pomohol v zámorskej MLS gólom a asistenciou k remíze Seattlu Sounders s Vancouver Whitecaps 2:2.
Tím slovenského stredopoliara si tak pripísal cenný bod proti druhému celku Západnej konferencie, v ktorej je Seattle na 5. priečke a bojuje o účasť v play-off.
Rusnák nastúpil v základnej zostave a po inkasovanom góle v 52. minúte od Briana Whitea poslal o dve minúty presný center z rohového kopu na hlavu Jacksona Ragena.
Už o minútu neskôr bol opäť pri zrode ďalšej akcie Seattlu, ktorú po odrazenej lopte aj sám zblízka zakončil.
Vedenie Seattlu trvalo len do 69. minúty, keď na konečných 2:2 vyrovnal Mathias Laborda.
Slovenský stredopoliar si pripísal už jedenásty gól a ôsmu asistenciu v tohtoročnej sezóne a je najproduktívnejším hráčom svojho tímu.
Za výkon proti Vancouveru bol dokonca ocenený ako hráč zápasu.