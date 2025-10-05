VIDEO: Rusnák to s intenzitou prehnal. Po zásahu systému VAR videl červenú kartu

SEATTLE. Slovenský futbalista Albert Rusnák nedohral v noci na nedeľu duel zámorskej MLS, v ktorom jeho Seattle Sounders zvíťazil nad Portlandom Timbers 1:0.
Tridsaťjedenročný stredopoliar videl červenú kartu v šiestej minúte nadstavenia druhého polčasu za faul na členok Američana Omira Fernandeza.
Hlavný rozhodca Luis Roberto Vazquez najskôr vytiahol z vrecka žltú kartu. Zakrátko sa však o slovo prihlásili rozhodcovia spoza systému VAR. Arbiter po prezretí videozáznamu svoj verdikt zmenil a Rusnáka vylúčil.
Jeho tím napriek tomu v závere udržal plný bodový zisk, ktorý mu zariadil v 16. minúte argentínsky útočník Pedro de la Vega.
VIDEO: Zostrih zápasu Seattle Sounders - Portland Timbers
Seattlu patrí dve kolá pred koncom hlavnej časti súťaže 5. miesto v Západnej konferencii.