VIDEO: Rusnák to s intenzitou prehnal. Po zásahu systému VAR videl červenú kartu

TASR|5. okt 2025 o 10:26
Jeho Seattle Sounders i tak zvíťazil nad Portlandom Timbers.

SEATTLE. Slovenský futbalista Albert Rusnák nedohral v noci na nedeľu duel zámorskej MLS, v ktorom jeho Seattle Sounders zvíťazil nad Portlandom Timbers 1:0.

Tridsaťjedenročný stredopoliar videl červenú kartu v šiestej minúte nadstavenia druhého polčasu za faul na členok Američana Omira Fernandeza.

Hlavný rozhodca Luis Roberto Vazquez najskôr vytiahol z vrecka žltú kartu. Zakrátko sa však o slovo prihlásili rozhodcovia spoza systému VAR. Arbiter po prezretí videozáznamu svoj verdikt zmenil a Rusnáka vylúčil.

Jeho tím napriek tomu v závere udržal plný bodový zisk, ktorý mu zariadil v 16. minúte argentínsky útočník Pedro de la Vega.

VIDEO: Zostrih zápasu Seattle Sounders - Portland Timbers

Seattlu patrí dve kolá pred koncom hlavnej časti súťaže 5. miesto v Západnej konferencii.

