Alaba je po 16 mesiacoch späť v národnom tíme. Cítim sa skutočne dobre, hovorí

VIEDEŇ. Rakúsky futbalista David Alaba sa po 16 mesiacoch vracia do zostavy národného tímu.

Obranca Realu Madrid by mal nastúpiť vo štvrtkovom súboji play off Ligy národov proti Srbsku. Bude to pre neho prvý reprezentačný zápas po vážnom zranení kolena.

"Po takej dlhej prestávke nie je jednoduché dostať sa späť do rytmu. Ale myslím si, že doteraz prebiehala tá cesta celkom pozitívne. Cítim sa skutočne dobre a postupne robím malé krôčiky vpred," povedal 32-ročný Alaba.