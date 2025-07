Sústredenie sa mení na chaos. Fanúšikovia obliehajú v Rakúsku Ronalda

Hráči síce dvere otvárajú, no podľa svedkov im podráždene hrozia privolaním polície.Napätá situácia ovplyvňuje aj atmosféru vo vnútri tímu.

„Mnohí veria, že len preto, že sa tu ubytovali, majú nárok na autogram alebo fotku s Cristianom. Ale nie je to tak. Klub si tiež mohol jednoducho rezervovať celý hotel. Ale to preň nikdy neprichádzalo do úvahy,“ uviedol pre rakúsky portál majiteľ hotela Alexander Strobl.

Hoci sa niektorým fanúšikom pred hotelom podarilo získať podpis, Ronaldo podľa hotelového personálu pôsobil značne podráždene a nervózne.