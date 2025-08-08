Al Nassr zbabral prestup Hancka, no už má ďalší cieľ. Chce získať magnet na trofeje

Futbalisti Bayernu Mníchov Kingsley Coman (v strede) a Jonathan Tah sa tešia z gólu.
Futbalisti Bayernu Mníchov Kingsley Coman (v strede) a Jonathan Tah sa tešia z gólu. (Autor: TASR/AP)
8. aug 2025
Kingsley Coman rozhodol v roku 2020 finále Ligy majstrov.

MNÍCHOV. Saudskoarabský futbalový klub Al Nassr rokuje s Bayernom Mníchov o príchode krídelníka Kingsleyho Comana.

Podľa nemeckých médií je Coman hlavný cieľ saudského klubu v letnom prestupovom období. Francúzsky reprezentant sa počas júnových majstrovstiev sveta klubov v USA vyjadril, že by rád zostal v Bayerne.

Al Nassr, v ktorom pôsobia aj Cristiano Ronaldo či bývalý hráč Bayernu Sadio Mane, nedávno angažoval Joaa Felixa. Coman pôsobí v Mníchove od roku 2015.

Vo svojej kariére je Francúz mimoriadne úspešný, keďže získal dva tituly s PSG, dva s Juventusom Turín a deväť s mníchovským Bayernom. V 2020 strelil aj jediný gól vo finále Ligy majstrov medzi Bayernom a PSG.

Al Nassr malo počas tohto prestupového obdobia záujem aj o Dávida Hancka. Z prestupu však napokon nič nebolo a Slovák zamieril do Atlética Madrid.

