VIDEO: Ronaldo mal na kopačke gól, no doprial ho krajanovi. Al Nassr tak postúpil do finále

HONG KONG. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa dočkal vrúcneho prijatia v Hong Kongu.
Štyridsaťročný hviezdny útočník spolu so svojím Al-Nassr postúpil do finále saudskoarabského Superpohára, keď v utorňajšom stretnutí zdolali konkurenčný Al-Ittihad 2:1.
Fanúšikovia privítali Ronalda pokrikom jeho priezviska už počas rozcvičky. Pred rokom na rovnakom mieste nepotešila prítomných priaznivcov argentínska hviezda Lionel Messi.
Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty zostal iba na lavičke náhradníkov počas zápasu jeho Interu Miami, čo verejnosť neniesla ľahko, pripomenula agentúra AFP.
VIDEO: Asistencia Cristiana Ronalda
Ronaldov tím uspel v utorok aj napriek tomu, že hral od 25. minúty bez vylúčeného Sadia Maneho.
Senegalský útočník najskôr poslal svoj tím v 10. minúte do vedenia. Al-Nassr aj o jedného hráča menej dokázal za stavu 1:1 streliť víťazný gól, ktorý sa zrodil po hodine hry z kopačky Joaa Felixa.
Portugalčan sa presadil po tom, čo mu loptu pred prázdnu bránku predložil jeho krajan Ronaldo.
Al-Nassr spozná finálového súpera v stredu popoludní. O postup doň zabojujú Al-Qadisiya a Al-Ahli SC.