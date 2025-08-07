Advokáti lekára Maradonu chceli vylúčiť dvoch sudcov, žiadosť im zamietli

Legendárny Diego Maradona.
Legendárny Diego Maradona. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. aug 2025 o 10:43
Od smrti Diega Maradonu uplynie v novembri päť rokov.

BUENOS AIRES. Súd zamietol žiadosť obhajoby niekdajšieho lekára Diega Maradonu o vylúčenie dvoch členov súdneho senátu.

Legendárny argentínsky futbalista zomrel v novembri 2020 na zlyhanie srdca, niekoľko dní predtým podstúpil operáciu mozgu.

Proces sa začal v máji odznova, keďže jedna z troch sudkýň, ktoré dohliadali na proces, odstúpila pre kritiku týkajúcej sa jej účasti v pripravovanom dokumentárnom filme o celom prípade.

Nová trojica sudcov bola vymenovaná v júli a najnovšiu žiadosť odmietla s odôvodnením, že bola založená na dohadoch a špekuláciách. O zmenu v zložení senátu požiadali právnici osobného Maradonovho lekára Leopolda Luqueho.

Maradona zomrel 25. novembra 2020 v dome na predmestí Buenos Aires na zlyhanie srdca spôsobené pľúcnym edémom.

Obžaloba obviňuje sedemčlenný lekársky tím, v ktorom sú neurochirurg, psychiatrička, psychológ, zdravotný koordinátor, koordinátor ošetrovateľov, lekár a nočný ošetrovateľ.

V prípade usvedčenia z „usmrtenia s možným úmyslom“ – teda konania, pri ktorom si boli vedomí, že by mohlo viesť k jeho smrti, no napriek tomu v ňom pokračovali – im hrozí trest odňatia slobody od ôsmich do 25 rokov. Informácie priniesla agentúra AFP.

