Rodina je dôležitejšia ako futbal. Advocaat nepovedie Curacao v rozhodujúcom dueli

16. nov 2025 o 15:03
Karibský ostrov čaká zápas o všetko proti Jamajke.

AMSTERDAM. Futbalisti Curacaa sa musia v rozhodujúcom dueli B-skupiny kvalifikácie MS 2026 v zóne CONCACAF zaobísť bez svojho trénera Dicka Advocaata.

Sedemdesiatosemročný Holanďan bude z rodinných dôvodov chýbať v utorkovom stretnutí s Jamajkou.

Curacao je blízko k historicky prvému postupu na záverečný turnaj MS, stačí mu k tomu aj remíza s Jamajkou.

„Je to veľmi náročné rozhodnutie, po ktorom som chlapcov opustil. Rozhodovalo sa mi ťažko, ale rodina je oveľa viac dôležitejšia ako futbal. Budem v úzkom kontakte s realizačným tímom a tímu naplno dôverujem,“ citovala Advocaata agentúra DPA.

Jeho tím je na čele B-skupiny s 11 bodmi, Jamajka má na konte o bod menej. Priamy postup na svetový šampionát si zabezpečí len víťaz skupiny, druhý tím môže potenciálne pomýšľať interkontinentálnu baráž.

