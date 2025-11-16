Rodina je dôležitejšia ako futbal. Advocaat nepovedie Curacao v rozhodujúcom dueli

AMSTERDAM. Futbalisti Curacaa sa musia v rozhodujúcom dueli B-skupiny kvalifikácie MS 2026 v zóne CONCACAF zaobísť bez svojho trénera Dicka Advocaata.
Sedemdesiatosemročný Holanďan bude z rodinných dôvodov chýbať v utorkovom stretnutí s Jamajkou.
Curacao je blízko k historicky prvému postupu na záverečný turnaj MS, stačí mu k tomu aj remíza s Jamajkou.
„Je to veľmi náročné rozhodnutie, po ktorom som chlapcov opustil. Rozhodovalo sa mi ťažko, ale rodina je oveľa viac dôležitejšia ako futbal. Budem v úzkom kontakte s realizačným tímom a tímu naplno dôverujem,“ citovala Advocaata agentúra DPA.
Jeho tím je na čele B-skupiny s 11 bodmi, Jamajka má na konte o bod menej. Priamy postup na svetový šampionát si zabezpečí len víťaz skupiny, druhý tím môže potenciálne pomýšľať interkontinentálnu baráž.