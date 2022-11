Griger je Taliansku spokojný, čoskoro by mal hrať s mužmi v Serie B

Osemnásťročný Prešovčan koncom leta prestúpil z rakúskeho klubu LASK Linz do talianskeho Cagliari, v aktuálnej sezóne 2022/2023 pôsobí v juniorskom tíme účastníka Serie B.

BRATISLAVA. Slovenský futbalový útočník Adam Griger sa ako posledný pripojil k reprezentácii do 20 rokov na zraze v Šamoríne pred odchodom do Španielska na prípravné zápasy proti rovesníkom z Japonska, Indonézie a Saudskej Arábie.

"V Taliansku nie som ešte veľmi dlho. Zatiaľ to hodnotím pozitívne, páči sa mi zázemie klubu, mesto, strava a aj podnebie. Čo sa týka futbalovej stránky, tak je to iné ako v LASK-u, kde to bolo viac o fyzickej hre.