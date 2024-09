Slovnaft Cup: Slovan potvrdil pod Zoborom úlohu favorita a postúpil

Slovan potvrdil v dnešnom zápase úlohu superfavorita, keď zaknihoval pohodlné víťazstvo 0:5. Gólovo sa presadili v prvej polhodine postupne Metsoko, Medveděv a Mak. V závere zápasu strelil dva góly striedajúci Isaac. Slovanisti v ďalšom kole Slovnaft cupu vycestuje do Beluše. Už v najbližších dňoch ho ale čaká ťažká zápasová séria. Veď v priebehu 11 dní odohrá štyri súťažné zápasy. Dnešný prvý krok zvládol bez problémov, no už v sobotu cestuje na ihrisko Dunajskej Stredy na ťažký ligový zápas a už budúcu stredu začína svoje pôsobenie v Lige majstrov na ihrisku Celticu Glasgov. V sobotu 18. septembra privítajú doma Ružomberku.

Slovan dal gól! Z tlaku predsa len prichádza piaty gól Slovana. Na pravej strane sa dostal do zakončenia Isaac, jeho prvý pokus ešte obranca zablokoval, no dorážkou podstrelil Iliziho.

Slovan je pri chuti, striedajúci hráči sa chcú ukázať v dobrom svetle. Do ďalšej šance sa dostal Blackman, jeho pokus z pravej strany však iba opečiatkoval bránu domácich.

Do šance sa na ľavej strane po Savvidisovej prihrávke dostával Maroš, ale v dobrej pozícii páli iba do bočnej siete.

