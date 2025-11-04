Na tréningy nechodil, lebo hľadal strateného psa. Bývalá hviezda Arsenalu skončila v klube

BRATISLAVA. Waleský futbalista Aaron Ramsey prišiel o prácu v Mexiku pre kuriózny dôvod.
Klub UNAM Pumas musel po vzájomnej dohode opustiť po tom, čo sa mu stratil pes a nedokázali ho spolu s manželkou nájsť za viac ako tri týždne.
K tímu sa pritom pripojil len pred tromi mesiacmi. Pokúšal sa o akýsi reštart jeho kariéry po sérii zranení, kým hral ešte v Európe. Zmluvu mal do júna 2026.
Bývalý hráč Arsenalu Londýn a Cardiffu, v ktorom vyrastal a skončil po minulej sezóne, stihol v krajine, kde sa budúci rok budú hrať MS, odohrať len šesť zápasov s bilanciou jedného gólu.
Počas októbra ho zachvátil smútok, keď sa mu náhle stratil jeho milovaný pes Halo. Ramsey žiadal verejnosť, aby mu pomohla nájsť verného spoločníka a ponúkol odmenu 7500 libier, ktorú neskôr zdvojnásobil.
"Prosím, pomôžte nám nájsť Hala, stratil sa v San Miguel de Allende v Guanajuato, v blízkosti Hipsterrier, čo je útulok pre psov. Ponúkame odmenu. Akákoľvek informácia je cenná. Pomôžte nám vrátiť ho späť do jeho rodiny," napísal vtedy 34-ročný stredopoliar.
Tieto okolnosti ho "úplne rozptýlili" a v tom čase dokonca prestal chodiť na tréningy, čo vedenie mexického klubu odmietlo tolerovať, hoci predtým mu pár dní na vyriešenie situácie doprialo.
Ramseyho manželka Colleen tvrdí, že možno nikdy nedostanú odpovede na to, kde sa Halo nachádza.
"Stále sme ho nenašli. A nemyslím si, že sa tak niekedy aj stane," uviedla s tým, že ich rodina "nedostala ani telo, ani zábery, len kopu klamstiev". Naďalej však pokračujú v pátraní a dúfajú v pozitívne správy.