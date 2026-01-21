Africký pohár národov nikoho nezaujíma, no finále bolo hanbou futbalu (podcast Spoza piva)

Fanúšikovia Senegalu počas finále Afrického pohára národov.
Fanúšikovia Senegalu počas finále Afrického pohára národov. (Autor: TASR/AP)
Samuel Biroš, Timotej Gašper|21. jan 2026 o 11:55
Vitajte pri epizóde číslo 150.

Spoza piva prichádza so 150.epizódou kolektív. Bavíme sa v nej hlavne o tom, čo sa dialo na finále Afrického pohára národov, teda Afconu.

Aj keď tento turnaj nijak extra ľudí nezaujíma, nie je to žiadne prekvapenie. Ligy sa kvôli nemu nezastavia a málokto okrem fanúšikov daných štátov vie, aký je priebeh. 

Afcon napokon vyhral Senegal, pričom finále proti usporiadateľskému Maroku bolo napínavou fraškou futbalu.

Komplikácie, fauly ktoré boli kontroverzné, chyby a kiksy rozhodcu či kradnutie uterákov.

Toto všetko sa udialo a my o tom hovoríme v novej epizóde. Neváhaj a napíš nám svoj názor na Afcon. 

Témou je aj prestup Marca Guehiho do Manchestru City, ktorého Samo čakal v Košic…teda v Liverpoole. Bude to najlepší prestup zimy? 

VIDEO: 150. epizóda podcastu Spoza piva


Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

Reprezentácie

Futbalisti Senegalu oslavujú titul.
Futbalisti Senegalu oslavujú titul.
Finančné odmeny a pozemky pri mori. Senegalčania dostali odmeny za titul
dnes 15:15
