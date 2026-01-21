Africký pohár národov nikoho nezaujíma, no finále bolo hanbou futbalu (podcast Spoza piva)

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>
Spoza piva prichádza so 150.epizódou kolektív. Bavíme sa v nej hlavne o tom, čo sa dialo na finále Afrického pohára národov, teda Afconu.
Aj keď tento turnaj nijak extra ľudí nezaujíma, nie je to žiadne prekvapenie. Ligy sa kvôli nemu nezastavia a málokto okrem fanúšikov daných štátov vie, aký je priebeh.
Afcon napokon vyhral Senegal, pričom finále proti usporiadateľskému Maroku bolo napínavou fraškou futbalu.
Komplikácie, fauly ktoré boli kontroverzné, chyby a kiksy rozhodcu či kradnutie uterákov.
Toto všetko sa udialo a my o tom hovoríme v novej epizóde. Neváhaj a napíš nám svoj názor na Afcon.
Témou je aj prestup Marca Guehiho do Manchestru City, ktorého Samo čakal v Košic…teda v Liverpoole. Bude to najlepší prestup zimy?
VIDEO: 150. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.