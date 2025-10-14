Šancu mať v kádri ďalšieho hviezdneho brankára zmaril amaterizmus zväzu (podcast Spoza piva)

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>
BRATISLAVA. Spoza piva je späť. Po dlhšej odmlke sa vraciame k mikrofónom, pričom máme hneď niekoľko dôležitých tém na rozoberanie.
V úvode sme sa bavili o Košiciach a o tom, aké zmeny spravil tamojší klub na trénerskom poste. Roman Skuhravý skončil a nahradil ho František Straka, ktorý má na Slovensku povesť trénera, ktorý zachraňuje tímy od zostupu.
Čo chceli FC Košice týmto ťahom dokázať, zatiaľ nevedno, náš názor si môžeš vypočuť v epizóde a my sme zvedaví na ten tvoj.
Rovnako sme riešili kauzu Dominik Greif vs. Slovenský futbalový zväz. Kto je v tomto prípade na chybe? My na to máme, mierne nečakane, rovnaký názor, pričom vešmi podobný názor má aj Martin Škrtel. Tak či onak, budeme naďalej držať palce Sokolom v kvalifikácii a dnes už vieme, že štvrtý zápas sme zvládli výhrou 2:0 proti Luxembursku.
VIDEO: 141. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.