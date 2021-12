Funkcie odmietol. Jakubko sa rozhodol nefigurovať v štruktúrach Prešova

„Dôvodov, ktoré ma k tomu viedli, je niekoľko. Najdôležitejší je ten, že som tímový manažér reprezentácie do 19 rokov a prakticky každý mesiac som minimálne desať dní preč. Práci športového riaditeľa mládeže sa treba venovať dennodenne a to nestíham,“ skonštatoval Jakubko pre Sportnet .

„Keď nás predstavitelia mesta oslovili, tvrdili nám, že sa budeme venovať športovej časti. Tá je však v tejto chvíli druhoradá. Je potrebné vybudovať infraštruktúru, pretože chýbajú ihriská i šatne. Kým sa to nedá do poriadku, naše športové skúsenosti veľkú hodnotu nemajú,“ tvrdí Jakubko.

Momentálne sa v klube podľa jeho slov riešia najmä právne a ekonomické záležitosti. Keďže nemá vzdelanie ani v jednej z týchto oblastí, myslí si, že v tejto fáze by príliš nápomocný nebol.

„S Ľubom Micheľom i Stanom Šestákom spolu komunikujeme, pýtajú sa na môj názor. To, že nie som v predstavenstve neznamená, že sa nesnažím pomôcť,“ zdôraznil Jakubko.

Micheľ: Dvere má otvorené

„Cítil, že je toho naňho veľa,“ hovorí Ľuboš Micheľ. Aj podľa neho je ťažké koordinovať dennodennú prácu zo zahraničia.

„Vzhľadom na jeho pracovnú vyťaženosť pri reprezentácii do 19 rokov sme sa dohodli, že bude pokrývať projekty v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom i ďalšími športovými organizáciami. Mal by fungovať ako projektový manažér,“ priblížil Micheľ, ktorý zastáva post predsedu predstavenstva.

Jakubko má v klube dvere naďalej otvorené.