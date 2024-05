Pre Polievku je česť byť zarovno s Barseghjanom. Je to životný úspech, reaguje

BANSKÁ BYSTRICA. Až dvaja futbalisti Banskej Bystrice sa v sezóne 2023/2024 umiestnili na vrchných priečkach v tabuľke kanonierov Niké ligy. Kapitán a útočník Róbert Polievka nastrieľal 13 gólov a na čele strelcov tak figuruje spolu s Tigranom Barseghjanom zo Slovana Bratislava. "Je to veľká česť, že som skončil na prvom mieste v tabuľke strelcov s najlepším hráčom ligy, lebo Tigran Barseghjan je ním podľa mňa momentálne. Súperiť s hráčom zo Slovana je pre mňa tiež veľká pocta, takže teším sa z toho, lebo ešte sa mi to nikdy nepodarilo, je to pre mňa životný úspech.

Ak by sa spriemerovali zápasy, tak by mi to vyšlo na prvé miesto, vraveli mi tak chalani z tímu v šatni, keďže som bol dlho zranený. No na keby sa nehrá. Som rád, že som sa hlavne uzdravil a vrátil sa na ihrisko a pridal ešte nejaké góly. Teší ma, že som druhú sezónu po sebe bol medzi prvými strelcami v lige, z toho mám radosť a uvidíme, čo bude ďalej," uviedol Polievka po poslednom zápase sezóny proti Skalici. K remíze 2:2 prispel jedným presným zásahom.

Za dvojicou Polievka – Barseghjan skončil ďalší útočník Banskej Bystrice Martin Rymarenko s dvanástimi gólmi. Aj on sa rovnako ako Polievka presadil v poslednom desiatom kole nadstavbovej časti Niké ligy o záchranu proti Skalici. Po stretnutí povedal: "Máme najlepšieho strelca ligy v mužstve, takže sme šťastní. Tešíme sa z toho. Škoda, že sa Robovi nepodarilo dať ešte jeden gól navyše, aby sa v tabuľke kanonierov osamostatnil, ale je prvý, z toho sa tešíme a sme radi aj za neho. Ja som tiež dal gól, chcel som hrať až do konca zápasu, no tréner ma stiahol, takže to akceptujem a nemám k tomu čo ďalej povedať. So sezónou som spokojný, ale nemôžem byť úplne vždy na sto percent, lebo šancí som mal oveľa viac ako som dal gólov. Takže ešte treba na tom popracovať. Dúfam, že sa od tejto sezóny odrazím a nadviažem na ňu aj v budúcej. Neviem ešte či v Dukle, ale pravdepodobne áno." Róbert Polievka sa teraz už sústredí na reprezentačný kemp s cieľom dostať sa na majstrovstvá Európy 2024 v Nemecku. "Musím sa dať fyzicky dokopy, keďže idem na reprezentačný kemp. Budem bojovať o pozvánku na EURO 2024 a potom sa uvidí. Stále mám platnú zmluvu s Banskou Bystricou, takže veľkohubé vyjadrenia nebudem dávať. Ak sa šťastena ku mne obráti a pôjdem na EURO, tak po európskom šampionáte sa vrátim do klubu a uvidíme, čo bude ďalej.“