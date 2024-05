Tréner Petržalky verí v bratislavské prostredie. Baráž bude pre jeho tím sviatkom

BRATISLAVA. Jarnú časť začali dvoma remízami a jednou prehrou. Potom však už do konca ročníka valcovali.

Ísť aj do rizika

Pred posledným kolom mal Prešov pred Petržalkou dvojbodový náskok. Teoreticky mohla nastať aj situácia, že Prešov v Humennom remizuje a Petržalka vyhrá, a oba tímy by mali rovnaký počet bodov.

Keďže mali vyrovnané aj vzájomné zápasy (remíza 1:1 v Prešove a 0:0 v Petržalke), rozhodovalo by skóre. Pred zápasom bol v tomto ukazovateli lepší Prešov, Petržalka mala vyhrať minimálne o tri góly, ak ho chcela predstihnúť.

„Plán zápasu bol, aby sme hrali aj viac do rizika, aby sme boli odvážni. Chceli sme ísť za tým, aby sme vyhrali a aby to bolo plus tri,“ uviedol pre Sportnet tréner Michal Kuruc.