Tretia liga Východ: Súťaž vedú oživené bašty, tímy na dne predviedli unikát

Práve Prešovčania sú podľa mnohých hlavným ašpirantom na postup do vyššej súťaže. Klub vstáva z popola a vpred ho tlačí bohatá história. V kádri figuruje viacero bývalých ligistov (Buchta, Karaš, Dolný, Pribula), v zime by mali prísť ďalšie posily. Súčasný Tatran však nedisponuje prakticky žiadnou infraštruktúrou a je otázne, či sa mu podarí uspieť hneď v rozbehovej sezóne.

Nedá sa povedať, že by jeseň nevyšla Lipanom. Sú tretie, prehrali jediný zápas. Mužstvu však chýba ´drajv´ z predošlých rokov. Pre hráčov v amatérskych podmienkach je celoslovenská druhá liga, ktorú už viackrát okúsili, priveľké sústo. V tretej pravidelne víťazia, čo ich až tak neposúva. Možno práve pre tímy ako Lipany by bola tretia liga po reorganizácii šitá na mieru.

Bude platiť, že postúpi ten, kto vyhrá na ihrisku Slávie TU Košice? Zatiaľ sa to nepodarilo nikomu. Košičania disponujú hráčmi s ligovou minulosťou, ktorí už dnes hrajú futbal popri robote. Doma nadelili súperom aj šesť, sedem, či dokonca osem gólov. Vonku takí presvedčiví neboli. Vyhrali len raz, aj to ešte v druhom kole.

Pred sezónou sa schyľovalo k vypadnutiu Svidníka do štvrtej ligy. Napokon ostal v tretej, ale natíska sa otázka, či to bol dobrý krok. Po úvodných troch debakloch so skóre 2:28 sa zdalo, že mužstvo bude príchodom nových hráčov konkurencieschopné. Omyl! Krátko na to nasledovala šnúra siedmich duelov bez streleného gólu. Napriek trom neodohraným duelom nie je zo strany Svidníka čo hodnotiť. Za celú jeseň nezískal ani bod.