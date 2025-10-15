Odpykal si 30-mesačný trest. Taliansky funkcionár sa vracia do Tottenhamu

LONDÝN. Talian Fabio Paratici sa vracia do anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur na pozícii športového riaditeľa.
Na rovnakom poste bude u účastníka Premier League aj Johan Lange.
Paratici rezignoval na post výkonného riaditeľa Tottenhamu v apríli 2023, keď dostal trest vo výške 30 mesiacov na aktivity spojené s futbalom.
Dôvodom boli obvinenia z falšovania účtovníctva v bývalom pôsobisku, talianskom Juventuse Turín. Taliansky funkcionár fungoval medzitým v klube ako konzultant.
Vedenie klubu zároveň informovalo, že čoskoro začne hľadať nového šéfa futbalových operácií. Informovala agentúra DPA.