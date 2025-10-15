Odpykal si 30-mesačný trest. Taliansky funkcionár sa vracia do Tottenhamu

Fabio Paratici v pozícii výkonného riaditeľa Tottenhamu Hotspur.
Fabio Paratici v pozícii výkonného riaditeľa Tottenhamu Hotspur. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. okt 2025 o 14:22
ShareTweet0

Bol obvinený z falšovania účtovníctva.

LONDÝN. Talian Fabio Paratici sa vracia do anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur na pozícii športového riaditeľa.

Na rovnakom poste bude u účastníka Premier League aj Johan Lange.

Paratici rezignoval na post výkonného riaditeľa Tottenhamu v apríli 2023, keď dostal trest vo výške 30 mesiacov na aktivity spojené s futbalom.

Dôvodom boli obvinenia z falšovania účtovníctva v bývalom pôsobisku, talianskom Juventuse Turín. Taliansky funkcionár fungoval medzitým v klube ako konzultant.

Vedenie klubu zároveň informovalo, že čoskoro začne hľadať nového šéfa futbalových operácií. Informovala agentúra DPA.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Fabio Paratici v pozícii výkonného riaditeľa Tottenhamu Hotspur.
    Fabio Paratici v pozícii výkonného riaditeľa Tottenhamu Hotspur.
    Odpykal si 30-mesačný trest. Taliansky funkcionár sa vracia do Tottenhamu
    dnes 14:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Odpykal si 30-mesačný trest. Taliansky funkcionár sa vracia do Tottenhamu