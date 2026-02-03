Füllkrug očakáva povolanie do reprezentácie: Cítim sa ako dôležitá súčasť tímu

Útočník AC Miláno Nicklas Füllkrug je presvedčený, že bude povolaný do nemeckej futbalovej reprezentácie na tohtoročné majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Po prestupe z West Hamu United ešte vo farbách „rossoneri“ neprehral a na konte má jeden gól.
Tridsaťdvaročný futbalista prestúpil do Milána v snahe získať viac herného času, čo by zvýšilo jeho šance na návrat do reprezentácie vedenej Julianom Nagelsmannom.
„Tréner vie, čo môže odo mňa očakávať. Cítim sa ako dôležitá súčasť tímu,“ povedal Füllkrug v rozhovore pre televíziu Sky.
Odchovanec Werderu Brémy hodnotí svoj štart v Miláne pozitívne. „Veľmi dobre som zapadol do tímu. Pozícia, ktorú tu hrám, je rovnaká, akú som mal v reprezentácii na ME,“ citovala útočníka agentúra DPA.
Füllkrug do európskej kvalifikácie na MS nezasiahol. V prvom zápase v Bratislave proti Slovensku (0:2) sedel na lavičke, zvyšných päť stretnutí vynechal pre zranenie.