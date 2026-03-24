Chystá sa veľký návrat legendy? Zidane sa má údajne vrátiť na trénerskú lavičku

Vedenie Francúzskej futbalovej federácie (FFF) sa údajne ústne dohodlo so Zinedinom Zidanom na prevzatí reprezentačného tímu od leta.
Päťdesiattriročný tréner nahradí podľa ESPN pri kormidle Didiera Deschampsa, ktorý už dávnejšie ohlásil po 14 rokoch odchod z postu šéfa lavičky.
Zidane sa spomínal ako hlavný kandidát od momentu, keď Deschamps oznámil koniec reprezentačnej etapy pri „Les Bleus“.
Bývalý fenomenálny francúzsky stredopoliar a majster sveta z roku 1998 naposledy viedol Real Madrid, so španielskym veľkoklubom sa tri roky po sebe stal víťazom Ligy majstrov (2016 - 2018), dvakrát získal ligový titul (2017, 2020) a európsky Superpohár (2016, 2017). Vo funkcii pôsobil do júna 2021.
Podľa Le Figaro by mal Zidane zasadnúť na lavičku národného tímu po tohtoročných majstrovstvách sveta.
Pod taktovkou Deschampsa sa Francúzi stali v roku 2018 majstrami sveta, o štyri roky neskôr v Katare skončili strieborní.
Na európskom šampionáte v roku 2016 sa dostali do finále, kde nestačili na Portugalsko a v roku 2021 sa stali víťazmi Ligy národov.