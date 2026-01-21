Francúzska ľavica chce bojkot MS vo futbale. Ministerka zatiaľ o to záujem nemá

Trofej pre víťaza MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/Pool Photo via AP)
Francúzsko obhajuje strieborné medaily z MS 2022.

Francúzska ministerka športu Marina Ferrariová uviedla, že jej krajina v súčasnosti neuvažuje o bojkotovaní tohtoročných MS vo futbale v Spojených štátoch.

Povedala to uprostred rastúceho napätia súvisiaceho so snahou prezidenta USA Donalda Trumpa ovládnuť Grónsko.

„V tejto chvíli nemá ministerstvo záujem bojkotovať tento veľký a veľmi očakávaný turnaj. Napriek tomu nepredvídam, čo sa môže stať,“ poznamenala Ferrariová v utorok večer. Tohtoročné MS organizujú spoločne USA, Kanada a Mexiko.

Francúzsky ľavicový politik Eric Coquerel už vyhlásil, že krajina dvojnásobných šampiónov by mala zvážiť možnosť bojkotu.

„Vážne, vieme si vôbec predstaviť, že by sme hrali MS vo futbale v krajine, ktorá útočí na svojich ‚susedov‘, vyhráža sa inváziou do Grónska, podkopáva medzinárodné právo a chce torpédovať OSN?“ opýtal sa v správe zverejnenej na sociálnych sieťach.

Francúzsko podľahlo vo finále MS v roku 2022 Argentíne 2:4 v jedenástkovom rozstrele po tom, čo sa duel skončil po predĺžení 3:3.

dnes 15:39
