Rakúšanky udržali Slovenky v hre o postup medzi elitu. O všetkom rozhodne posledný zápas

MS v hokeji žien 2025 - 1-A divízia

ŠEN-ČEN. Slovenské reprezentantky stále čakajú na to, či sa im z turnaja 1-A divízie MS v hokeji žien 2025 podarí postúpiť do elitnej kategórie.

Proti Francúzsku síce v prvej tretine hrali až 10 minút v oslabení, ale v druhej tretine otvorili skóre a napokon si víťazstvo postrážili.

Francúzske hokejistky potrebovali získať na preskočenie Slovenska aspoň dva body. Na druhej strane, pri určitej zhode okolností mohli Slovenkám rovno pomôcť k postupu.

Ak by podľahli Rakúsku po predĺžení, znamenalo by to slovenskú radosť. Takto si však Slovenky musia počkať na posledný zápas celého turnaja.