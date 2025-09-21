Florbalisti Trenčína sú na čele extraligy, súboj nováčikov vyhrala Detva

BRATISLAVA. Po 2. kole florbalovej extraligy mužov figurujú na čele tabuľky hráči 1. FBC Trenčín, ktorí vyhrali v sobotu v Košiciach nad Florkom výrazne 8:2.
Súťaž vedú so šiestimi bodmi vďaka lepšiemu skóre pred ŠK Lido a Tsunami.
V súboji dvoch nováčikov sa darilo viac domácej Detve, ktorá zdolala bratislavský Hurikán 3:0. Na ihriskách súperov dominovali až štyri tímy zo šiestich.
Extraliga mužov – 2. kolo:
Snipers Bratislava – FBK Nižná 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)
Góly: 7. Rak (Ondrejička), 39. Pacek (Sedliak), 56. Marioth, 56. Vránek (Pacek) – 6. Reguly (Latka), 26. Mačňák (Šimurdiak), 35. Mačňák (Latka), 45. Latka (Reguly), 51. Latka, 60. Reguly
FK Florko Košice – 1. FBC Trenčín 2:8 (0:1, 1:2, 1:5)
Góly: 29. Pelegrin (Stano), 58. Kátlovský – 6. Ochránek, 25. Amrich (Babík), 29. Rantala (Bulejčík), 48. Bulejčík (Rendl), 49. Hatala (Bulejčík), 51. Rantala, 57. Hatala (Bulejčík), 60. Krajčovič (Korhonen)
Tsunami Záhorská Bystrica – TEMPISH CAPITOL Floorball Club 8:6 (1:1, 4:2, 3:3)
Góly: 14. Pápay (Livař), 24. Šifra (Livař), 28. Šifra (Záhorský), 28. Báb (Krajčír), 30. Pápay (Šifra), 47. Banga (Livař), 55. Banga (Kovaľ), 57. Záhorský (Livař) – 16. Hurajt (Ujhelyi), 21. Dluhoš (Szombath), 31. Poliak (Hurajt), 48. Bujaki (Dluhoš), 50. Dluhoš (Bujaki), 54. Dluhoš (Filípek)
FBK AS Trenčín – FaBK ATU Košice 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Góly: 7. Zverbik (Bielik), 26. Zverbik (Ambrozai) – 10. Talarovič (Navrátil), 16. Valent (Talarovič), 54. Fedorčák (Bezeg), 57. Fedorčák
FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina – ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 5:6 (2:2, 1:4, 2:0)
Góly: 9. Šuška (Gavlák), 19. Cvacho (Šuška), 23. Tulák (Jančo), 50. Vrábel (Miške), 55. Šuška (Korček) – 1. Nehila (Nôta), 17. Nôta (Steller), 24. Lelák (Gálet), 28. Nehila (Nôta), 35. Vrábel, 38. Harbut (Lelák)
DTF team Detva Joxers – VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Góly: 33. Dutka, 34. Kamenský (Kucej), 49. Macák (Kulich)