Skvelá prestrelka v prvom finále. Trenčín strelil Lidu až sedem gólov v poslednej tretine

Extraliga mužov – 1. zápas finále
1. FBC Trenčín – ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 10:7 (1:0, 2:5, 7:2)
Góly: 20. Robota (Bulejčík), 32. Masár (Kvasnica), 35. Kvasnica (Korhonen), 44. Kvasnica, 45. Rantala (Bulejčík), 49. Rendl (Hatala), 53. Rantala (Bulejčík), 57. Hatala (Bulejčík), 59. Kvasnica, 60. Rantala (Hatala) – 23. Nôta, 25. Paulikovič (Pagáč), 26. Steller (Kažimír), 27. Nehila (Šablica), 30. Kusenda (Kopecký), 43. Kopecký (Kusenda), 51. Nôta (Nehila)
/stav série: 1:0/
Finálovú sériu florbalovej Extraligy mužov rozbehli lepšie hráči 1. FBC Trenčín, ktorí v domácom prostredí zvíťazili nad bratislavským ŠK Lido 10:7.
Vo vyrovnanom finále sa najskôr dostali do vedenia domáci, no v druhej časti ovládli hru aj skóre hostia.
Záverečná tretina patrila Trenčanom, ktorí v závere zlomili duel na svoju stranu. 1. FBC tak vedie v sérii 1:0.