Slovenských florbalistov čaká svetová špička. V Švajčiarsku narazia na domácich aj Česko

Slovenskí florbaloví reprezentanti sa v najbližších dňoch predstavia na turnaji vo švajčiarskom Biglene, kde odohrajú dva prípravné zápasy proti tímom z najlepšej svetovej štvorky.
V piatok sa o 19.00 h stretnú s domácimi Švajčiarmi a o deň neskôr sa im o 17.00 postavia do cesty Česi.
Turnaj bude pre tím trénerov Radomíra Mrázka a Karla Ševčíka prípravou na svetový šampionát, ktorý sa od 3. do 14. decembra uskutoční vo fínskom Tampere.
„Čaká nás dvojzápas so Švajčiarskom a Českom. Teda s florbalovou špičkou. Tieto duely preveria našu defenzívnu činnosť a organizovanosť hry pod tlakom,“ vyjadril sa Ševčík pre web Slovenského zväzu florbalu (SZFB).
Obaja súperi Slovákov sú v top forme. „Švajčiari na poslednom EFT zdolali Fínov 4:3, Čechov 2:1 a v ich domácom prostredí to bude evidentne veľmi ťažký súboj. Musíme sa vyrovnať so švajčiarskou výbornou tvrdou a veľmi dobre organizovanou hrou. Tu to bude o veľkom množstve tvrdých súbojov 1 na 1 a uvidíme, ako sa s tým naši hráči vyrovnajú. V druhom zápase nás čaká federálne derby a to je vždy o emóciách a prestíži. Česi ťažia z veľmi dobrej formy klubov Tatranu Střešovice a Mladej Boleslavi.
Zohrané prvé lajny týchto klubov tvoria základ českej reprezentácie a zvládajú vďaka tomu hrať veľmi rýchly kombinačný florbal takmer naslepo. Musíme byť teda veľmi organizovaní a koncentrovaní celých šesťdesiat minút. Zápasy berieme ako súčasť prípravy na MS a určite budeme skúšať ladiť zostavu. Dáme príležitosť všetkým hráčom a uvidíme, ako sa s ťažkými podmienkami, najmä rýchlosťou a tvrdosťou, vyrovnajú. Tu sa prejaví individuálna kvalita hráča vo svojej nahote. Ale diamanty sa tvoria pod tlakom,“ poznamenal Ševčík.
Na predposlednom reprezentačnom sústredení by sa mala už postupne finalizovať zostava na svetový šampionát. Trénerom však niektorí hráči opäť chýbajú.
„Zostava má nejaký vývoj... Bohužiaľ, máme zranených hráčov (Batkovič), virózu (Gajdoš) a do Švajčiarska s nami neodcestujú. Máme úzky káder hráčov schopných hrať medzinárodný florbal a tak stále hľadáme aj medzi mladými talentami.
Sme radi, že po dlhodobých zraneniach sa nám vracajú do tímu Michal Dudovič a Samuel Virga. Snáď ich návrat bude zdravotne v poriadku a budú do MS v top forme,“ uzavrel Ševčík. Chýbajúcich hráčov v nominácii nahradia Vladimír Bačinský a Oliver Chochol.
Nominácia slovenskej reprezentácie mužov na turnaj v Biglene
Brankári: Adam Kohút (1. SC Vítkovice/ČR), Maroš Giba (HDT.cz Florbal Vary Bohemians/ČR)
Hráči: Michal Pažák, Pavol Jonek, Jakub Košarišťan (všetci 1. SC Vítkovice/ČR), Šimon Hatala, Samuel Virga, Tomáš Kvasnica (všetci 1. FBC Trenčín), Samuel Kelemen (Panthers Otrokovice/ČR), Ladislav Mirt, Michal Miške, Samuel Jančo (všetci FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina), Michal Šifra (Oxdog Snipers Bratislava), Peter Nehila, Richard Dluhoš (obaja ŠK LIDO Prírodovedec Ružinov), Jakub Haša (Wasa st. Gallen Unihockey/Švaj.), Ronald Gašparík (SV Wiler-Ersigen/Švaj.), Michal Dudovič (FBC Kalmarsund/Švéd.), Samuel Kopejtko (HDT.cz Florbal Vary Bohemians/ČR), Vladimír Bačinský (TJ Sokol Královské Vinohrady/ČR), Oliver Chochol (Tsunami Záhorská Bystrica)
Realizačný tím
Hlavný tréner - Radomír Mrázek, tréner – Karel Ševčík, vedúci družstva – Daniel Dobrovodský, kondičný tréner – Ján Blahuta, kustód – Maroš Migo, fyzioterapeut – Maroš Kolesár, doktor – Rajmund Szikora