Postup mali vo vrecku, Češky im ukázali silu. Slovenky sú na MS aj po debakli

Na snímke slovenské florbalistky.
Na snímke slovenské florbalistky. (Autor: Tlačová agentúra SR)
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TASR|14. nov 2026 o 15:10
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Suverénne Češky im v záverečnom zápase skupiny v El Escorial nastrieľali sedemnásť gólov, na postupe to však nič nezmenilo.

Kvalifikácia MS 2027 žien

Česko – Slovensko 17:1 (3:0, 5:1, 9:0)

Góly: 1. Klubalová, 12. Brucháčková, 20. Keprtová (K. Lískovcová), 26. Klubalová (Kubečková), 31. Jánošová (Husková), 33. Stůjová (Štípková), 36. D. Lískovcová (tr. strieľanie), 40. Brucháčková, 44. Keprtová (Hacklová), 46. Stůjová (Keprtová), 49. Gocová (Jánošová), 51. Fuchsová (Jánošová), 53. Keprtová (Štípková), 57. Fuchsová, 58. Kubečková (Klubalová), 58. Štípková (Jašková), 60. Klubalová (Kubečková) - 24. Chúpeková (Pudišová). Rozhodovali: Ehebrecht, Galetzka (obaja Nem.),

Zostava SR: Zvarová - Hrabovská, Pudišová, Vendžúrová, Krčmáriková, Varošová, Ragačová, Mrázová - Chúpeková, Dobošová, Konečná - Žikavská, Grossová, Pintérová - Knotková, Kamenská, Osuská - Sabolová, Červená

Slovenské florbalistky prehrali v sobotu vo svojom záverečnom zápase v kvalifikácii o postup na budúcoročné MS s Češkami vysoko 1:17.

V B-skupine na turnaji v El Escorial tak obsadili konečné druhé miesto. Postup na svetový šampionát mali istý už po piatkovom víťaznom stretnutí s domácimi Španielkami (11:0).

Zverenky trénera Tomáša Martiníka predtým na podujatí dosiahli tri víťazstvá, keď okrem Španielok zdolali aj Nemky 6:1 a deklasovali Rakúšanky 19:1.

Na šampionát vo fínskom Turku (3. – 11. decembra 2027) sa kvalifikujú prvé tri tímy zo skupiny. Suverénne Češky postúpili z prvej priečky, o poslednej tretej miestenke sa rozhodne vo večernom zápase medzi Španielkami a Nemkami (19.00 h).

Florbal

    Na snímke slovenské florbalistky.
    Na snímke slovenské florbalistky.
    Postup mali vo vrecku, Češky im ukázali silu. Slovenky sú na MS aj po debakli
    dnes 15:10
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