Svetový pohár v biatlone odštartoval prvým podujatím sezóny vo fínskom stredisku Kontiolahti.
Po úvodných vytrvalostných pretekoch mužov aj žien prišli na rad štafety.
V nich obsadili Ema Kapustová a Jakub Borguľa 10. miesto v miešanej štafete jednotlivcov, slovenská mix štafeta bola pred koncom pretekov stiahnutá z trate.
Prvé kolo Svetového pohára vyvrcholí v nedeľu 29. novembra, keď sa najskôr pôjde o 13.00 hod šprint mužov, kde nastúpia traja Slováci - Jakub Borguľa, Šimon Adamov a Martin Maťko.
Po mužoch prídu na rad ženy, ktoré odštartujú o 16.15 hod. Do pretekov zasiahne štvorica Sloveniek v zložení Ema Kapustová, Michaela Straková, Zuzana a jej sestra Mária Remeňové.
Preteky mužov odštartuje reprezentant Kazachstanu Vladislav Kirejev, za ktorým hneď ako druhý v poradí pôjde Martin Maťko.
Jakub Borguľa sa na trať dostane s číslom 64, Šimon Adamov vyštartuje ako posledný zo Slovákov z 82. miesta.
Rovnako ako Maťko má štartové číslo dva medzi ženami Mária Remeňová, preteky odštartuje Nemka Julia Kinková.
Druhá zo Sloveniek vyštartuje Emma Kapustová s číslom 33, Zuzana Remeňová má číslo 81 a ako posledná pôjde na trať Michaela Straková z 92. miesta, ktorá mala deň voľna, keďže v štafetách neštartovala.
Priamy prenos pretekov odvysiela stanica STVR Šport. Preteky bude vysielať aj Eurosport, rakúska ORF 1, Das Erste, ČT Sport ako aj streamovacia platforma HBO Max. Textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Svetový pohár v biatlone - Kontiolahti
Šprint - štartové čísla mužov:
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
2
Martin Maťko
13:01:00 h
64
Jakub Borguľa
16:32:00 h
82
Šimon Adamov
16:41:00 h
Šprint - štartové čísla žien:
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
2
Mária Remeňová
16:16:00 h
33
Ema Kapustová
16:31:30 h
81
Zuzana Remeňová
16:55:30 h
92
Michaela Straková
17:01:00 h