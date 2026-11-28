Po zápase si zobral mikrofón Tigran Barseghyan a ďakoval fanúšikom. Na hlave mal kapucňu, nesmelo sa usmieval a spoluhráči ho tlačili bližšie k tribúnam. „Ďakujem všetkým divákom, že prišli. Viem, že je zima,“ prihováral sa Barseghyan.
Posledné týždne bol v nemilosti fanúšikov, ktorí mu vyčítali práve to, že ich po zápasoch ignoroval. Zrejme mu však odpustili. Armén za svoj prejav lámanou slovenčinou zožal aplauz.
„Potešilo ma, keď som ho videl s mikrofónom, ako sa prihovára. To spojenie s fanúšikmi je veľmi dôležité,“ opisoval na tlačovej konferencii tréner Slovana Yaya Touré.
„Som veľmi šťastný, je to pozitívne. Fanúšikov potrebujeme, sú pre nás veľmi dôležití. Povedal som Tigranovi...“ dodal Touré.
Pre Slovan to nebol iba ďalší ligový triumf. Môže znamenať obrat v celej súťaži. Úradujúci majster sa konečne dočkal a zlomil sériu, akú si dlho nepamätá. Trvalo to 105 dní. Na domácom Tehelnom poli vyhral prvýkrát od 15. augusta.
V rámci 16. kola Niké ligy pokoril Košice rozdielom triedy 3:0. Druhý Slovan tak znížil náskok lídra z Dunajskej Stredy na osem bodov.
Marošovi predpovedá veľkú budúcnosť
„Počíta sa to, čo bude na konci. Vždy sa pozerám na to, ako hráme. Verím tomuto tímu. Ja osobne nemám obavy, verím procesu a vidím, že sa neustále zlepšujeme. Máme veľa šancí. Ak by sme ich premieňali, možno by sme sa na to dnes pozerali inak,“ hodnotil Touré.
Kto najviac zaujal? Jedným z hráčov, ktorí na seba strhli pozornosť, bol Alexej Maroš.
„Od strýka Tigrana som dostal fantastický pas, a tak ma to nejako napadlo. Tak som to spravil. Som rád. Začali sme výborne, mali sme veľa šancí. Brankár nás zachránil. Prvý gól nás nakopol,“ povedal Alexej Maroš pre TV Dajto.
Bol to jeho druhý gól v najvyššej súťaži. Na oba mu prihral Barseghyan. Na jar žiaril v druhej lige v béčku Slovana, kde strieľal jeden gól za druhým. Teraz dostáva priestor medzi najlepšími.
„Chceli sme a museli sme. Užíval som si to. Dva body sme zmazali z náskoku, takže sme radi,“ dodal Maroš.
Ako Šuker a Tolič
Dvadsaťjedenročný krídelník skóroval po parádnej akcii, ktorú sám ešte lepšie zakončil. Predviedol fintu, kľučku, ktorú najviac preslávil Chorvát Davor Šuker.
Na slovenských trávnikoch akoby na ňu zdedil patent Marko Tolič, už bývalý hráč najúspešnejšieho slovenského klubu.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Košice
„To, čo predviedol, bolo majstrovské dielo. Má pred sebou veľkú budúcnosť, aj v slovenskej reprezentácii. Musí zostať nohami pri zemi. Teším sa, ako sa s tým popasoval. V Slovane je veľa talentov,“ chválil mladíka Touré.
Tréner si jeho kvality všimol už v auguste. „Je to výborný futbalista, s ktorým pracujeme. Videli ste jeho silné stránky – rýchlosť, rýchle zmeny smeru, prácu jeden proti jednému. Je veľká radosť s ním pracovať.“
„Má v sebe ohromný potenciál. Verím, že všetci uvidíte, keď ho naplno rozvinie,“ dodal Touré.
Slovan dominoval, no Popovič ho musel zachraňovať
Štatistiky potvrdili výraznú územnú prevahu domácich. Slovan držal loptu 63 percent času, Košice iba 37 percent. Ešte väčší rozdiel bol v počte streleckých pokusov. Domáci vyslali na bránku súpera až 25 striel, hostia iba šesť. Slovan si vypracoval dve veľké gólové príležitosti, Košice jednu.
Napriek ofenzívnej prevahe však musel brankár hostí zasahovať osemkrát, kým jeho náprotivok na druhej strane zaznamenal tri zákroky.
Slovan však v defenzíve nehral bez chýb. Dvakrát ho zachránil výbornými zákrokmi brankár Aleksandar Popovič. Aj vďaka nemu si domáci udržali čisté konto.
O dva z troch gólov sa postarali obrancovia Kenan Bajrič a César Blackman. Útočníci sa naopak trápili a zahadzovali šance vrátane kanoniera Andraža Šporara.
Vittekov ideálny hráč? Bajrič
„Zápas bol z našej strany dobrý, snažili sme sa hrať ofenzívne. Bez fanúšikov sa hrá doma ťažko a museli sme ich potešiť. Padol nám obrovský kameň zo srdca, máme tri body. Nepozerám sa veľmi na tabuľku. Liga je dlhá, stále nič nie je rozhodnuté,“ hodnotil Yaya Touré.
Podľa Sofascore bol mužom zápasu šéf obrany Kenan Bajrič. Práve on otvoril skóre v čase, keď jeho spoluhráči zahadzovali jednu šancu za druhou.
Športový riaditeľ Slovana Róbert Vittek nedávno dostal v podcaste Na Tehelnom poli otázku, ako si predstavuje ideálneho hráča belasých. Spomenul jedno meno – Bajrič.
„Je to skúsený futbalista, ktorý má za sebou pôsobenie v zahraničí, je profesionál, ale zároveň je to srdciar. Povedal by som, že je to slovanista, hoci nie je odchovancom klubu.“