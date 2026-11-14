Po vysokej výhre prišlo vytriezvenie. Slováci na domácom turnaji nestačili na severského súpera

4 Nations Floorball Challenge
Nórsko - Slovensko 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Góly: 16. Hansen (Hasselström), 29. Gronli (Pedersen), 40. Pedersen (Hasselström), 60. Kampe - 2. Kvasnica, 55. Hansen (vl.).
Vylúčení: 1:1, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 482
Slovenskí florbalisti prehrali vo svojom druhom zápase na turnaji 4 Nations Floorball Challenge v Žiline s Nórskom 2:4.
Po druhom hracom dni im patrí v tabuľke 3. miesto so ziskom dvoch bodov. Na domácom podujatí sa stretnú ešte v nedeľu s Lotyšskom (15.00).
Zverenci trénera Radomíra Mrázka vstúpili do prípravného turnaja piatkovým vysokým víťazstvom 12:1 nad Slovinskom.
Pre Slovákov je podujatie v Žiline poslednou hernou previerkou pred decembrovými MS.
Hlasy po zápase
Radomír Mrázek, tréner SR: „Odohrali sme vyrovnaný duel, ale Nóri v tomto zápase urobili maximálne dve, tri technické chyby. Majú šikovných hráčov a my sa na podobné situácie poriadne nadrieme. My sme od polovice zápasu, keď už súper nebol taký aktívny, potrebovali dobývať ich bránu zvýšeným pohybom bez lopty, no boli sme statickí, a aj keď sme si to povedali, chlapci skĺzli k určitým stereotypom, ktoré na túto úroveň nepostačujú. Nóri zaslúžene vyhrali a my im môžeme len zablahoželať.“
Michal Dudovič, útočník SR: „Bol to veľmi náročný duel, v ktorom Nóri úspešne prehusťovali obranu a v každom súboji išli na sto percent. Navyše naša strelecká efektivita nebola vôbec dobrá. Škoda toho, v ďalšom zápase musíme byť efektívnejší, pretože v tomto stretnutí sme v tom mali deň blbec. Takéto duely však môžeme očakávať aj na šampionáte vo fínskom Tampere.“