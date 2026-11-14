Po vysokej výhre prišlo vytriezvenie. Slováci na domácom turnaji nestačili na severského súpera

Slovenskí florbalisti.
Slovenskí florbalisti. (Autor: Michal Tarabík/Floorball)
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TASR|14. nov 2026 o 20:20
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Pre Slovákov je podujatie v Žiline poslednou hernou previerkou pred decembrovými MS.

4 Nations Floorball Challenge

Nórsko - Slovensko 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Góly: 16. Hansen (Hasselström), 29. Gronli (Pedersen), 40. Pedersen (Hasselström), 60. Kampe - 2. Kvasnica, 55. Hansen (vl.).

Vylúčení: 1:1, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

Diváci: 482

Slovenskí florbalisti prehrali vo svojom druhom zápase na turnaji 4 Nations Floorball Challenge v Žiline s Nórskom 2:4.

Po druhom hracom dni im patrí v tabuľke 3. miesto so ziskom dvoch bodov. Na domácom podujatí sa stretnú ešte v nedeľu s Lotyšskom (15.00).

Zverenci trénera Radomíra Mrázka vstúpili do prípravného turnaja piatkovým vysokým víťazstvom 12:1 nad Slovinskom.

Pre Slovákov je podujatie v Žiline poslednou hernou previerkou pred decembrovými MS.

Hlasy po zápase

Radomír Mrázek, tréner SR: „Odohrali sme vyrovnaný duel, ale Nóri v tomto zápase urobili maximálne dve, tri technické chyby. Majú šikovných hráčov a my sa na podobné situácie poriadne nadrieme. My sme od polovice zápasu, keď už súper nebol taký aktívny, potrebovali dobývať ich bránu zvýšeným pohybom bez lopty, no boli sme statickí, a aj keď sme si to povedali, chlapci skĺzli k určitým stereotypom, ktoré na túto úroveň nepostačujú. Nóri zaslúžene vyhrali a my im môžeme len zablahoželať.“

Michal Dudovič, útočník SR: „Bol to veľmi náročný duel, v ktorom Nóri úspešne prehusťovali obranu a v každom súboji išli na sto percent. Navyše naša strelecká efektivita nebola vôbec dobrá. Škoda toho, v ďalšom zápase musíme byť efektívnejší, pretože v tomto stretnutí sme v tom mali deň blbec. Takéto duely však môžeme očakávať aj na šampionáte vo fínskom Tampere.“

Florbal

    Slovenskí florbalisti.
    Slovenskí florbalisti.
    Po vysokej výhre prišlo vytriezvenie. Slováci na domácom turnaji nestačili na severského súpera
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