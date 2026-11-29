Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien pokračuje podujatím v americkom Killingtone. Po obrovskom slalome je na programe aj klasický slalom.
Po vynechaní pretekov v Levi a Gurgli si tohtosezónnu premiéru v tejto disciplíne odkrúti najlepšia slalomárka histórie Mikaela Shiffrinová.
Pred domácim publikom zabojuje o siedmy tamojší triumf a po sobotnom druhom mieste bude chcieť svojim fanúšikom dopriať víťaznú radosť.
Zároveň bude môcť úradujúca olympijská víťazka pokoriť magickú stovku, tentokrát v počte pódiových umiestnení v najtechnickejšej disciplíne.
Pri žrebe štartových čísel mala americká šampiónka šťastie a v prvom kole bude mať s jednotkou výhodu najlepšie upravenej trate.
Líderka disciplíny a víťazka predošlého podujatia v Gurgli Lara Colturiová pôjde na trať až ako šiesta, keď predelí výkony Camille Rastovej a víťazka úvodného slalomu v Levi Emmy Aicherovej.
Pri neúčasti Petry Vlhovej bude mať Slovensko malé zastúpenie v podobe Martiny Dubovskej. Liptáčka v českých farbách pôjde prvýkrát v sezóne v nasadenej tridsiatke, konkrétne s číslom 28.
Prvé kolo slalomu je na programe v nedeľu o 16.30 h., druhé o tri hodiny neskôr. Priamy prenos vysielajú JOJ Šport, Eurosport 1 alebo ORF 1.
Štartové čísla (top 15) - slalom žien v Killingtone
Číslo
Krajina
Meno
1
Mikaela Shiffrinová
2
Katharina Truppeová
3
Anna Swennová-Larssonová
4
Wendy Holdenerová
5
Camille Rastová
6
Lara Colturiová
7
Emma Aicherová
8
Paula Moltzanová
9
Cornelia Öhlundová
10
Sara Hectorová
11
Lara Della Meová
12
Dženifera Germaneová
13
Katharina Huberová
14
Lena Dürrová
15
Marion Chevrierová
28
Martina Dubovská