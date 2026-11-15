Slováci absolútne nezvládli posledný zápas v Žiline. Lotyšsko im uštedrilo debakel

4 Nations Floorball Challenge
Slovensko - Lotyšsko 3:10 (1:5, 1:2, 1:3)
Góly: 7. Gašparík (Dudovič), 27. Dluhoš, 54. Miške (Dudovič) - 8. Anis (Bitmanis), 11. Trekše (Griezitis), 11. Malkavs (Stukans), 12. Trekše (Dumpis), 17. Ragovskis (Keišs), 35. Ragovskis (Raitums), 36. Griezitis (Bitmanis), 47. Greizitis (Trekše), 57. Griezitis (Dumpis), 60. Bitmanis (Dumpis).
Vylúčení: 2:1, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.
Slovenskí florbalisti zakončili svoje účinkovanie na turnaji 4 Nations Floorball Challenge v Žiline vysokou prehrou.
V nedeľnom stretnutí podľahli Lotyšsku 3:10 a na domácom podujatí obsadili konečné tretie miesto. Góly SR strelili Ronald Gašparík, Richard Dluhoš a Michal Miške.
Zverenci trénera Radomíra Mrázka predtým na turnaji deklasovali Slovinsko 12:1 a prehrali s Nórskom 2:4.
Pre Slovákov bolo podujatie v Žiline poslednou hernou previerkou pred decembrovými MS vo fínskom meste Tampere. Víťazmi 4 Nations Floorball Challenge sa stali Nóri.
Hlasy po zápase
Adam Kohút, brankár SR: „Určite je výsledok negatívny. Skúsili sme hrať s nimi trochu aktívnejšie, viac sme napádali, Lotyši v nás v tomto vyškolili, hľadali si svoje situácie a v brejkoch a koncovke sú strašne silní. Bol to ťažký zápas, už aj prvá tretina, oni si v podstate do konca zápasu robili, čo chceli. Boli tam pozitívne veci, nezlomili sme sa, snažili sme sa nájsť spôsob, ako s nimi hrať, čo sa nám čiastočne podarilo. Myslím si, že turnaj bol skvelou prípravou na MS, bol zrkadlom toho, kde vlastne sme a na čom potrebujeme popracovať.“
Radomír Mrázek, tréner SR: „Chalani nepochopili to, že my potrebujeme so súpermi nehrať situácie 50 na 50. Musíme s nimi hrať rovnako ako s tímami top štvorky, teda strašne dlho držať loptičku, niekedy aj za cenu zdržiavania hry a nepúšťať sa do vecí, ktoré nie sú nachystané. Bohužiaľ, niektorí chlapci si to nechcú úplne pripustiť a chcú trochu ´zaexhibovať´. Tým strácame kontrolu nad hrou. Dnes nám totálne zhorela obrana v prvých dvoch lajnách, ochota chlapcov dodržiavať veci, ktoré nám predtým fungovali. Naše prvé dve lajny zápas nezvládli v hlave. Ak to však zoberiem pozitívne, pre nás je to ideálna prehra, dostali sme dve facky a do zápasov na MS budeme inak nastavení.“