Hokejisti tímov Vegas Golden Knights a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
V tíme hostí sa opäť predstaví aj slovenský útočník Juraj Slafkovský.
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ONLINE PRENOS: Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, sobota, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
28.11.2026 o 22:00
Vegas
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL, v ktorom sa proti sebe postavia Vegas Golden Knights a Montreal Canadiens.
Vegas Golden Knights sa nachádzajú na 2. mieste Pacifickej divízie, pričom po 27 zápasoch majú na konte 35 bodov a bilanciu 15 víťazstiev, 7 prehier a 5 prehier po predĺžení či nájazdoch. Z posledných piatich stretnutí zaznamenali dve víťazstvá a tri prehry. Najskôr podľahli Dallasu 3:4 po predĺžení a následne rovnakému súperovi 3:4 po samostatných nájazdoch. Potom zdolali Winnipeg 5:4 po samostatných nájazdoch a Edmonton 5:3, no naposledy nestačili na San Jose, ktorému na jeho ľade podľahli 1:4.
Montreal Canadiens sa nachádzajú na 3. mieste Atlantickej divízie so ziskom 32 bodov a bilanciou 14 víťazstiev, 8 prehier a 4 prehier po predĺžení či nájazdoch. Canadiens majú za sebou nepríjemné obdobie, keď z posledných piatich zápasov dvakrát zvíťazili a trikrát prehrali. Najskôr uspeli na ľade New Jersey 3:2 a následne zdolali Carolinu 2:1 po predĺžení. Potom však prišli tri neúspechy za sebou, keď podľahli Philadelphii 3:4, Los Angeles 1:2 a naposledy utrpeli vysokú prehru na ľade Colorada, kde prehrali 0:6.
Vegas Golden Knights sa nachádzajú na 2. mieste Pacifickej divízie, pričom po 27 zápasoch majú na konte 35 bodov a bilanciu 15 víťazstiev, 7 prehier a 5 prehier po predĺžení či nájazdoch. Z posledných piatich stretnutí zaznamenali dve víťazstvá a tri prehry. Najskôr podľahli Dallasu 3:4 po predĺžení a následne rovnakému súperovi 3:4 po samostatných nájazdoch. Potom zdolali Winnipeg 5:4 po samostatných nájazdoch a Edmonton 5:3, no naposledy nestačili na San Jose, ktorému na jeho ľade podľahli 1:4.
Montreal Canadiens sa nachádzajú na 3. mieste Atlantickej divízie so ziskom 32 bodov a bilanciou 14 víťazstiev, 8 prehier a 4 prehier po predĺžení či nájazdoch. Canadiens majú za sebou nepríjemné obdobie, keď z posledných piatich zápasov dvakrát zvíťazili a trikrát prehrali. Najskôr uspeli na ľade New Jersey 3:2 a následne zdolali Carolinu 2:1 po predĺžení. Potom však prišli tri neúspechy za sebou, keď podľahli Philadelphii 3:4, Los Angeles 1:2 a naposledy utrpeli vysokú prehru na ľade Colorada, kde prehrali 0:6.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: