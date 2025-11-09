Slovincom vyšla odveta proti Slovensku. V druhom zápase zvíťazili najtesnejším rozdielom

Momentka z prípravného zápasu Slovensko - Slovinsko.
Momentka z prípravného zápasu Slovensko - Slovinsko. (Autor: Facebook/Slovenský zväz florbalu)
TASR|9. nov 2025 o 12:30
Slováci sa pripravujú na februárovú kvalifikáciu o postup na majstrovstvá sveta.

Prípravný zápas

Slovensko - Slovinsko 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Góly: 21. Nôta, 31. Batkovič, 60. Gajdoš - 8. Bogataj, 28. a 60. Sardi, 49. Kohne

TRENČÍN. Slovenská mužská florbalová reprezentácia neuspela v Trenčíne v druhom prípravnom stretnutí so Slovinskom.

Po sobotňajšom víťazstve 6:3 nad týmto súperom s ním v nedeľu prehrala 3:4. Slováci sa pripravujú na februárovú kvalifikáciu o postup na majstrovstvá sveta.

Hlasy po zápase

Radomír Mrázek, tréner SR: „Bol to podobný zápas s tým prvým, no rozdiel bol v tom, že sme nedokázali niektoré situácie dotiahnuť do konca. Dnes neboli chlapci mentálne správne naladení. Boli sme príliš pasívni a hráči prejavili málo ochoty spraviť čiernu robotu, či dať tomu niečo navyše. Toto bolo aj predmetom na pozápasovej porade s chlapcami, čo sme im vytkli.“

Michal Pažák, kapitán SR: „Myslím si, že sme to trochu podcenili v hlavách. Smerom dopredu to z našej strany bola katastrofa. Hrali sme bez myšlienky, zbytočne sme sa snažili zbrklo tlačiť do zakončenia. Vznikalo tak viacero chýb. Na druhej strane, skúšali sme si hru so zatiahnutou obranou, ktorú chceme v budúcnosti aplikovať so silnejšími súpermi.“

    dnes 12:30
