Fantastický vstup slovenských reprezentantov do bojov o MS. Doma deklasovali Francúzov

Kvalifikácia o postup na MS 2026 - E-skupina:
Francúzsko - Slovensko 1:10 (0:2, 0:6, 1:2)
Góly: 46. L. Bacciarini - 29. a 55. Kopejtko, 4. Miške, 9. Mirt, 26. Nehila, 30. Gašparík, 31. Jakubec, 36. Batkovič, 40. Haša, 48. Košarišťan, 287 divákov.
Slovenskí florbalisti víťazne vstúpili do kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta vo fínskom Tampere (4.-13. decembra 2026).
Na turnaji v Trenčíne deklasovali vo štvrtok Francúzsko 10:1. Gólom a tromi asistenciami prispel k vysokému víťazstvu Peter Nehila, Samuel Kopejtko mal bilanciu 2+1 a Ronald Gašparík 1+2.
Zverenci trénera Radomíra Mrázka sa v E-skupine stretnú ešte s Rakúskom (v piatok o 19.00 h) a Poľskom (v sobotu o 19.00), v nedeľu ich čaká duel o konečné umiestnenie na turnaji.
V druhej trenčianskej D-skupine účinkujú Švédsko, Dánsko, Island a Lichtenštajnsko.
Na svetový šampionát postúpia víťazi oboch skupín a úspešnejší zo súboja medzi tímami na druhých miestach. Okrem toho si víťazi skupín, ktorí budú mať už istý postup, zahrajú medzi sebou finále turnaja.
Ďalší výsledok:
Poľsko - Rakúsko 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)