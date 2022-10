Slovenský tím dominoval na MS vo fitnes, získal až 23 medailí

Medailové umiestnenia slovenských reprezentantov:

1. miesto: Zuzana Kardošová (bikini fitnes žien do 23 rokov - absolútna víťazka), Zuzana Kardošová (bikini fitnes do 23 rokov, do 160 cm), Aneta Tichá (bikini fitnes žien - absolútna víťazka), Aneta Tichá (bikini fitnes do 20 rokov, nad 166 cm), Aneta Tichá (bikini fitnes junioriek - absolútna víťazka), Aneta Tichá (bikini fitnes žien do 172 cm), Darina Vlčáková (bikini fitnes do 23 rokov, nad 166 cm), Tatiana Ondrušková (akrobatické fitnes žien do 163 cm), Tatiana Ondrušková (akrobatické fitnes žien - absolútna víťazka), Natália Poprocká (wellnes do 23 rokov nad 163 cm), Natália Poprocká (wellnes do 23 rokov - absolútna víťazka), Natália Poprocká (wellnes žien do 168 cm), Michal Barbier (Men´s fitnes)

2. miesto: Rebeka Dudusová (bikini fitnes žien nad 166 cm), Zuzana Kardošová (bikini fitnes žien do 158 cm), Simona Babicová (wellnes žien nad 168 cm), Tatiana Ondrušková (akrobatické fitnes do 23 rokov), Natália Poprocká (wellnes žien - 2. v absolútnom poradí), Daniela Civáňová (akrobatické fitnes žien nad 163 cm), Daniela Civáňová (akrobatické fitnes do 23 rokov), Ivette Balážová (bikini fitnes masters do 39 rokov do 164 cm)

3. miesto: Beáta Graňáková (bikini fitnes do 23 rokov, do 166 cm), Darina Vlčáková (bikini fitnes žien - 3. v absolútnom poradí), Anna Hepnerová (akrobatické fitnes žien do 163 cm), Nelli Novodomská (akrobatické fitnes žien nad 163 cm)