Slovan zatiaľ nevyhral sériu, ani boj o fanúšika. Košice dali dva góly a nastražili pascu

Hokejisti Nitry si na súpera vo finále Tipsport ligy musia počkať minimálne do utorka. Slovan nevyužil prvý mečbal a prehral doma s Košicami 0:3.
Séria sa za stavu 3:2 pre bratislavský tím sťahuje na východ. V zápase s minimom veľkých šancí rozhodla pol minúta v úvode druhej tretiny, keď hostia dvakrát prekonali brankára Jaroslava Janusa (v play-off má úspešnosť zákrokov 95%).
Slovanisti predtým aj potom márne hľadali kľúče od košickej bránky a v závere sa na nich už prejavovala frustrácia.
"Musíme hrať jednoduchšie, tak ako sme hrali v minulých zápasoch, ak budeme vymýšľať, tak to nebude dobré. Verím, že ďalší zápas bude vydarenejší," vravel bezprostredne po zápase kapitán Slovana Tomáš Marcinko.
V zostave domácich opäť chýbal Sena Acolatse. Jeden z lídrov obrany dostal trest na jeden zápas za krosček do hlavy Filipa Krivošíka po prerušení hry v druhom zápase série.
A hoci po vypršaní trestu mohol hrať už vo štvrtom zápase v Košiciach, tréneri Slovana ho nechali na tribúne a zatiaľ neomilostili.
Ceman: Ešte v nás je hokejové čaro
"Boli sme nervózni. Hrali sme vpredu komplikovane, naše prihrávky neprechádzali cez košické hokejky. Musíme to zjednodušiť. Košičania hrali trpezlivejšie.
Pred sériou by sme takýto stav po piatom zápase možno aj brali. Sme stále vo výhode a v Košiciach chceme sériu ukončiť," hodnotil asistent trénera Slovana Tomáš Surový.
Slovo trpezlivosť spomínal aj kanadský kouč východniarov Dan Ceman.
"V úvode sme boli trpezlivejší. Nedovolili sme súperovi skórovať, takže sme nemuseli likvidovať žiadne manko, čo nebýva ideálny scenár.
Dôležitý bol výborný vstup do druhej tretiny, keď sme dali dva góly a potom sme už mohli nastražiť našu pascu a nepúšťali sme domácich do dobrých pozícií," vravel Kanaďan, ktorý v tejto sezóne pracuje s takmer výlučne slovenským kádrom bez legionárov zo Severnej Ameriky.
"Pred zápasom som hráčom povedal, že ešte v nás je nejaké hokejové čaro, čo sme aj potvrdili, takže som na nich pyšný, ako bojovali."
Plno bolo iba na Vianoce
Skóre 1:3 po štyroch zápasoch série zažili Košičania aj vo štvrťfinále proti Banskej Bystrici, potom však tri súboje vyhrali a postúpili.
Ich prvý gól v nedeľu strelil Peter Repčík po akcii Filipa Krivošíka.
"Vraveli sme, že keď v Bratislave prehráme, už sa nestretneme, čo by bola škoda. Tvoríme výbornú partiu. Hokej nie je jadrová fyzika, vedeli sme, že musíme vyhrať. Teraz ideme domov a musíme ďalej makať, aby sme dosiahli to isté, ako proti Banskej Bystrici," vravel niekdajší mládežnícky reprezentant.
Slovan ešte nevyhral sériu proti Košiciam a ani boj o svojho fanúšika. Ani tretí domáci zápas semifinále nebol vypredaný. V hľadisku bolo 8638 divákov. Niektorým fanúšikom sa nepozdáva jednotné vstupné 25 eur.
Plno bolo na štadióne Ondreja Nepelu v tejto sezóne iba raz - na Vianoce proti Trenčínu, keď pod strechu štadióna slávnostne vyvesili dres Michala Sersena.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS