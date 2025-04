Slováci vstúpili na MS vysokou prehrou, od Fínov inkasovali dvojciferný počet gólov

Jakub Horecký, hlavný tréner SR: "Myslím, že je férové to povedať na rovinu. Dnes sme nepredviedli výkon hodný MS. Čelili sme top tímu, ale prakticky sme neplnili nič z toho, na čo sme sa pripravovali. Na hráčoch bola vidieť obrovská ustráchanosť, a to ovplyvňovalo hru na lopte alebo bez nej. Vieme, že môžeme zahrať lepšie, čo sme v príprave aj ukázali. Verím, že zajtra to bude lepšie."