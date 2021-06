Má voľný výber. S kým by mohol ísť Polášek na olympiádu?

BRATISLAVA. Patrí medzi najlepších na svete, tak si môže vybrať, s kým bude hrať. Slovenský tenista a víťaz Australian Open 2021 vo štvorhre Filip Polášek bude reprezentovať Slovensko na olympiáde v Tokiu. K 14. júnu figuroval v rebríčku ATP na 9. mieste vo štvorhre. Desať najlepších deblistov sveta má možnosť vybrať si ako spoluhráča na olympiádu takmer kohokoľvek. Bežne na okruhu súťaží s chorvátskym spoluhráčom Ivanom Dodigom. S ním vyhral Australian Open 2021, ale aj ďalšie prestížne podujatie Masters 1000 v Cincinnati 2019. Spoločne si tiež vybojovali účasť na Turnaji majstrov 2019.

Do Tokia môže ísť hrať iba s krajanom. Množstvo tenistov pritom vo štvorhru hráva so spoluhráčmi z iných krajín. Aby hráči top 10 mohli štartovať bez ohľadu na výkonnosť iných tenistov z krajiny, platia pre nich špeciálne pravidlá. Celkovo sa v Tokiu predstaví 32 mužských deblových párov. Teda dokopy 64 tenistov.

Z hľadiska rebríčka mužskej štvorhry spĺňa podmienky účasti iba Polášek. Ako člen najužšej svetovej elity si však môže vybrať aj spoluhráča, ktorý by inak nemal právo štartovať. Musí spĺňať iba niekoľko základných podmienok.

Podmienky účasti v tenisovej štvorhre na OH v Tokiu 2020 Spoluhráč pre tenistu top 10 musí spĺňať: Byť v rebríčku ATP k 14. júnu v top 300 vo dvojhra alebo štvorhre

Nomináciu musí potvrdiť národný olympijský výbor krajiny a národná tenisový asociácia

Na OH môže každá krajina do všetkých súťaží vyslať dokopy maximálne šesť žien a šesť mužov (ak by bol teda spoluhráč pre člena top 10 siedmy, tak by MOV neschválilo nomináciu)

V štvorročnom olympijskom cykle musí hráč figurovať v nominácii aspoň v troch daviscupových stretnutiach, alebo musí mať aspoň 20 nominácií v kariére.

Národné olympijské výbory musia svoje konečné nominácie oznámiť do 22. júla. Následne do 5. júla Medzinárodný olympijský výbor pridelí hráčov na neobsadené miesta. Pôjde o hráčov, ktorí spĺňajú dodatočné kritériá. Kto by teda mohol byť spoluhráčom Filipa Poláška na OH 2020 v Tokiu? Norbert Gombos (rebríček ATP: 89. dvojhra/ - štvorhra) Najlepší slovenský singlista by mal štartovať vo dvojhre na základe kritérií kontinentálnej kvalifikácie. Aby boli zastúpení hráči z každého kontinentu, niekoľko miest je vyhradených na základe kontinentálnych kvalifikačných kritérií. Pre Európu je určené miesto pre jedného najvyššie rebríčkovo postaveného hráča, ktorého krajina inak nemá vo dvojhre zastúpenie. Ešte pred definitívnym potvrdením zo strany zväzov by toto miesto malo pripadnúť práve Gombosovi.

Pokiaľ by aj slovenský tenista reprezentoval vo dvojhre, je len málo pravdepodobné, že by šiel do štvorhry. V rebríčku bol najvyššie až v tretej stovke a takmer vôbec sa jej nevenuje. Momentálne už v rebríčku ATP nemá žiadne umiestnenie. Sústredí sa výhradne na dvojhru, v ktorej sa mu darí viac. Naposledy hral štvorhru v roku 2019. Vyskúšal si ju vtedy na dvoch turnajoch. Zápas v tejto kategórii vyhral naposledy ešte v roku 2018.

Norbert Gombos. (Autor: TASR/AP)

Andrej Martin (rebríček ATP: 115. dvojhra/521. štvorhra) Druhý najlepší Slovák vo dvojhre momentálne patrí vo štvorhre až do šiestej stovky. Avšak v minulosti bol dokonca 69. deblistom sveta. V tejto sezóne odohral iba tri turnaje vo štvorhre. V roku 2016 vyhral vo štvorhre challengerový turnaj. Momentálne sa však venuje dvojhre a je účasť po boku Poláška by bola skôr prekvapením. No v prípade zdravotných problémov či iných nečakaných zmien u vybraného kandidáta by zrejme mohol byť náhradníkom. Výhodou by mohli byť práve skúsenosti z minulosti.

Andrej Martin. (Zdroj: TASR/AP)

Jozef Kovalík (rebríček ATP: 126. dvojhra/486. štvorhra) Zápas vo štvorhre vyhral naposledy na US Open 2019. Odvtedy však hral iba tri turnaje. Nikdy sa nedostal vo štvorhre ani do druhej stovky. Aj jeho účasť by teda bola veľkým prekvapením. Filip Horanský (rebríček ATP: 177. dvojhra/803. štvorhra) Od roku 2019 neodohral v jednej sezóne viac ako dva turnaje vo štvorhre. Aj Horanský sa sústredí najmä na dvojhru. Vo štvorhre bol najvyššie na 475. mieste. Aj pri ňom platí, že účasť by bola skôr veľkým prekvapením.

Martin Kližan (rebríček ATP: 197. dvojhra/1313. štvorhra) Martin Kližan patrí k historicky najúspešnejším Slovákom v tenise vôbec. Vo dvojhre bol najvyššie na 24. mieste a vo štvorhre bol 73. Ako deblista dokonca vyhral štyri tituly ATP. Momentálne sa však nachádza na konci kariéry. S najväčšou pravdepodobnosťou skončí po Wimbledone. Na grandslamovom turnaji bude bojovať v kvalifikácii. Kližan už hrá iba minimum turnajov a dlhodobo nedosahuje niekdajšie výsledky. V tejto sezóne hral ako deblista tri turnaje a vyhral dokopy jeden zápas. V minulosti však predviedol úspešnú spoluprácu aj s Poláškom. Hrali spolu niekoľko turnajov na okruhu. Dokonca na challengeri prešli do finále. Darilo sa im aj v Davis Cupe. Spoločne nastúpili spolu napríklad v roku 2019 proti Kanade či 2018 proti Bielorusku. Oba zápasy vyhrali. Hoci ich spolupráca bola v minulosti úspešná, je len málo pravdepodobné, že by aj pri súčasnej forme Kližana a plánoch o konci kariéry šiel na olympiádu práve on.

Martin Kližan. (Autor: TASR)

Igor Zelenay (rebríček ATP: - dvojhra/97. štvorhra) Igor Zelenay je ďalším slovenským špecialistom na štvorhru. Popri Poláškovi jediný Slovák v top 100 rebríčka dvojhry. Vyhral dokonca jeden titul na okruhu ATP. Obyčajne hráva najmä turnaje nižšej kategórie challenger. S Poláškom hrával občasne turnaje predtým ako Polášek po prvý raz v roku 2013 ukončil kariéru. Dokonca spolu získali challengerové tituly.



Spoločne reprezentovali aj v Davis Cupe. V roku 2020 zdolali súperov z Česka, v roku 2019 Švajčiarov. Práve on je pre Poláška najpravdepodobnejším spoluhráčom. Ako jediný hráva pravidelne súťaže štvorhry, je v nej mimoriadne konkurencieschopný a má množstvo skúseností. S Poláškom sa dobre sa poznajú. Pokiaľ do nominácie nezasiahnu zdravotné problémy, mal by byť najpravdepodobnejšou voľbou.

Igor Zelenay. (Autor: SITA)