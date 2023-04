Odobratím MS sa to nekončí. FIFA obmedzila financovanie Indonézskeho futbalového zväzu

Prezident FIFA Gianni Infantino sa stretol so šéfom PSSI Erickom Thohirom. Podľa informácií britských médií oznámil, že financovanie zo strany federácie je pozastavené až do odvolania.

JAKARTA. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) obmedzila financovanie Indonézskeho futbalového zväzu (PSSI). K tomuto kroku pristúpila po tom, ako krajine odobrala právo na organizáciu MS hráčov do 20 rokov.

O odobraní organizácie MS sa špekulovalo už dlhšie a hrozba sa výrazne zvýšila, keď FIFA odložila minulú nedeľu žreb šampionátu.

Proti účasti Izraelčanov na podujatí demonštrovali minulý mesiac v Jakarte konzervatívne moslimské skupiny.

Nesúhlas vyjadril aj Wayan Koster, guvernér ostrova Bali. Indonézia je najväčšia moslimská krajina na svete a s Izraelom nemá diplomatické vzťahy, pričom otvorene podporuje Palestínu.

PSSI pôvodne súhlasil s usporiadateľskými podmienkami FIFA už v roku 2019. Zväzu hrozia aj ďalšie sankcie, ktoré by mohli znamenať neúčasť krajiny v kvalifikácii MS 2026.

Zatiaľ nie je jasné, kde a kedy sa turnaj uskutoční, no podľa FIFA by sa tak malo stať v pôvodnom termíne od 20. mája do 11. júna. O organizáciu sa podľa medializovaných informácií zaujíma Argentína, ktorá sa na turnaj nekvalifikovala.