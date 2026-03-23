Taliansku v baráži nepomôže hráč Liverpoolu. Z nominácie ho vyradilo zranenie

Federico Chiesa.
Federico Chiesa. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. mar 2026 o 11:35
ShareTweet0

Taliansko čaká v semifinále Severné Írsko, v prípade víťazstva sa stretne s lepším z dvojice Wales - Bosna a Hercegovina.

Taliansky futbalista Federico Chiesa vypadol z nominácie národného tímu pred nadchádzajúcimi zápasmi baráže o postup na MS v USA, Kanade a Mexiku. Útočník Liverpoolu je podľa Talianskeho futbalového zväzu (FIGC) zranený.

Dvadsaťosemročný Chiesa sa vrátil do reprezentačnej nominácie po takmer dvoch rokoch, no v baráži pre bližšie nešpecifikované zranenie štartovať nebude.

Taliansko čaká v semifinále Severné Írsko, v prípade víťazstva sa stretne s lepším z dvojice Wales - Bosna a Hercegovina.

„Squadra azurra“ v predchádzajúcich dvoch barážach neuspela a na MS v Rusku i v Katare chýbala, pripomenula agentúra AFP.

Chiesu nahradí v reprezentačnom drese útočník Bologne Nicolo Cambiaghi. Na štvrtkový zápas v Bergame sú otázni Alessandro Bastoni z Interu Miláno a Gianluca Scamacca z Atalanty.

Baráž o MS vo futbale 2026 - vetva A

Reprezentácie

Federico Chiesa.
Federico Chiesa.
Taliansku v baráži nepomôže hráč Liverpoolu. Z nominácie ho vyradilo zranenie
dnes 11:35
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Taliansku v baráži nepomôže hráč Liverpoolu. Z nominácie ho vyradilo zranenie