Výborná reklama pre Slovensko, myslí si tréner Kocian. Jendrišek má na 21-ku skvelé spomienky

BRATISLAVA. Bývalý slovenský reprezentant Erik Jendrišek vníma európsky šampionát vo futbale do 21 rokov ako dobrú možnosť pre mladých hráčov posunúť sa v kariére vyššie. Ako uviedol pre TASR, práve vďaka výkonom vo výbere 21 rokov sa aj sám dostal ako mladý do zahraničia. Tréner Ján Kocian zasa vníma organizáciu šampionátu ako skvelú reklamu pre slovenský futbal.

Z 21-ky do Bundesligy Jendrišek sa sa počas svojej futbalovej kariéry pozrel do rôznych kútov sveta. Najväčšiu stopu zanechal v Nemecku, kam sa podľa vlastných slov dostal práve za výkony, ktoré podával v reprezentácii do 21 rokov.

Po výborných výkonoch v MFK Ružomberok si ho všimol Hannover, odtiaľ potom putoval do 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04, SC Freiburg a Energie Cottbus. „Bol som veľmi mladý, vstúpil som do ligy a v podstate prvá nominácia a môj kontakt s reprezentáciou do 21 rokov bola taká, že sa tam niekto zranil. Išlo o starších chalanov, ja som bol mladší a pozvali ma k nim dodatočne. Z 21-ky je to už len na skok do reprezentačného áčka, už to tam má svoju vážnosť a myslím si, že sa tam v podstate dá urobiť aj kariéra. Veď napokon mne sa to aj podarilo a do Bundesligy som sa dostal hlavne cez reprezentáciu do 21 rokov.“

Pamätný gól proti Česku Potom sa vrátil na Slovensko, hral za Spartak Trnava, odtiaľ prešiel do poľskej Cracovie, gréckeho Xanthi a Volosu. Potom pôsobil opäť na Slovensku v Nitre, AS Trenčín a naposledy Liptovskom Mikuláši. Dnes je hráčom MFK RedFox Stará Ľubovňa a figuruje aj vo výbere reprezentácie SR v malom futbale. Jeho najsvetlejší moment v A-tíme Slovenska prišiel na pražskej Letnej v kvalifikácii MS 2010. Proti Česku nám práve jeho gól výrazne pomohol v ceste o postup na MS do Južnej Afriky. Futbalu sa stále venuje a je jeho každodennou súčasťou. VIDEO: Gól Jendriška od času 1:50 min

„Všetci vedia, že futbal je môj život a som schopný z Ružomberka ísť na malý futbal na zápas do Bratislavy. Skoro vždy, keď sa hrá, urobím hocičo pre to, aby som si zahral. Stále ma to baví natoľko, že si neviem ani predstaviť, že by som sedel doma a nehral cez víkend zápas. Takže sa udržujem, aj kvôli reprezentácii malého futbalu, aby som bol kondične pripravený a fyzicky zdatný,“ dodal 38-ročný futbalista.

Chýba stabilita výkonov Jendrišekova kariéra je nielen bohatá, ale aj úspešná. Nie každý futbalista z reprezentácií do 21 rokov však dokázal svoj talent rozvinúť. „Ja si napríklad z reprezentácie Slovenska do 21 rokov, ktorá sa predstavila v roku 2000 na domácich ME, pamätám skoro všetky mená. V princípe sa to stále berie, že 21-ka je mládežnícka reprezentácia, alebo v podstate nejaký medziskok medzi mládežníčkou reprezentáciou a ´áčkom.´ Nie všetci sa dokážu vyrovnať s prechodom do mužského futbalu. Z tých 21-ročných chlapcov už by mala byť väčšina ostrieľaná. Ale najväčší problém v tom veku je udržať si kontinuitu a výkonnosť. Vieme, že v podstate sú to mladí hráči ako som bol aj ja v tom čase a výkyvy, formy atď. sú tam vôbec nie zriedkavé. A podľa mňa toto je najväčší problém týchto vekových kategórií, že tam možno niekto vystrelí, ale nemá na to skúsenosti. Nie je ľahké si udržať kontinuitu a nejakú stabilnú formu a potom sa stáva presne to, že postupom času niekto zíde z očí, že o nich nevieme. Viackrát som to zažil aj ja. Videl som nejaké talenty, čo boli možno také ako ja, alebo možno niektoré veci mali aj lepšie. Hlavne v zahraničí vyžadujú viac a to je to, čo robí rozdiel,“ dodal Jendrišek.

Pozitívny signál do sveta Bývalý slovenský futbalový obranca a tréner Ján Kocian vníma šampionát ako reklamu pre krajinu. „Štadióny sa u nás dali do poriadku, nemáme sa za čo hanbiť. Myslím si, že to môže vyslať len pozitívny signál do sveta, že sme tu, že dokážeme zorganizovať takýto turnaj, že máme už štadióny, ktoré spĺňajú tieto parametre. A samozrejme aj nabudiť slovenských ľudí troška viac do fandenia, chodenia na štadióny a chodiť si pozrieť našich chlapcov, nielen keď príde Ronaldo. A to si prajem, aby to malo taký hlbší význam do budúcnosti nášho futbalu. Tým, že sme si podali prihlášku samostatne, je to veľká výzva. A ja len držím palce a prajem všetko dobré, či už organizátorom, ale aj všetkým, ktorí okolo toho robia. Samozrejme, na konci sú hráči a mužstvo, ktoré nám snáď bude robiť radosť. Ale po organizačnej stránke sú štadióny nachystané a ešte raz, je to veľká výzva. A ja som rád, že Slovensko vlastne takúto ponuku dostalo,“ uviedol pre TASR.

Tréner Ján Kocian. (Autor: TASR)

Dobrá partia okolo Kentoša Kocian v minulosti pôsobil ako tréner A-tímu Slovenska, ale dlhšiu dobu bol aj v Nemecku. Ako hráč si obliekal dres FC St. Pauli, za Československo odohral 26 zápasov. Na júnové ME sa teší a chystá sa aj na zápasy. „Určite sa pôjdem pozrieť na slovenskú reprezentáciu. V nemeckom tíme pôsobí môj kolega, brankár zo St. Pauli Klaus Thomforde, už sme sa stretli aj v prípravnom zápase v Trnave. Dohodli sme sa, že ho navštívim niekde v ich stredisku. Samozrejme rád by som sa išiel pozrieť aj na ich zápasy, majú takisto zaujímavú skupinu s Anglickom a Českom. Takže sa teším nielen na slovenské mužstvo, ale potom je u mňa určite aj nemecká reprezentácia. Dá sa povedať, že na rovnakej úrovni čo sa týka pozorovania ako naša.“