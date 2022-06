Nepomohli ani bloky Černáka. Prvé finále ovládlo po predĺžení Colorado

NHL - finále, 1. zápas

Vasilevskému dal gól medzi nohy. Pre ruského brankára to bol vôbec prvý gól v play off, ktorý do tohto priestoru dostal.

"Je to skvelý pocit. Myslím si, že sme celý zápas skutočne tvrdo bojovali. V druhej tretine sme mali trochu výpadok po mentálnej stránke, nevyhrávali sme súboje o puk, no v tretej časti sme sa z toho otriasli," zhodnotil po zápase švédsky útočník Burakovsky.

"Dokázali sme sa vrátiť do zápasu, vyrovnali sme a dostali duel do predĺženia. V ňom je už možné všetko. Samozrejme, takýto štart do série sme si neželali. Budeme musieť zmeniť niektoré veci a určite mať lepší vstup do ďalšieho duelu," hodnotil začiatok série kapitán Tampy Steven Stamkos.

Colorado zvíťazilo 4:3 a ujalo sa vedenia v sérii. Tampa bude mať šancu vyrovnať sériu v zápase číslo 2, ktorý sa odohrá v noci zo soboty na nedeľu.